Деньги не пустили в «Дело»

Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев не станет выкупать 49% группы у «Росатома»: привлечь деньги на приемлемых условиях ему не удалось. Теперь инициатива за партнером: «Росатом» может попытаться выкупить 51% либо оставить все как есть. Для выкупа госкорпорации понадобится изыскать 77 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Шишкарев не договорился о привлечении на приемлемых условиях денег на выкуп доли «Росатома» в группе «Дело». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Мы с командой провели большую и кропотливую работу,— пишет он,—рассмотрели различные механизмы финансирования сделки, но вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы компаний “Дело”». Доступный, с учетом обстоятельств, формат сделки не обеспечивал гарантий стабильной деятельности и развития группы, пояснил он.

«Выкупать пакет не буду,— заявил господин Шишкарев.— Это трудное для меня решение, но я принял его как основатель, как человек, отвечающий за компанию,— исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей, бизнеса, в котором сегодня работают тысячи человек».

«Росатом» вошел в капитал ГК «Дело» в 2019 году с 30%, со временем поднял свою долю до 49%. Отношения сторон складывались небезоблачно, и в декабре 2024 года в качестве третьего партнера в капитал группы вошел «Трансмашхолдинг» (ТМХ): он выкупал у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело» и получал право назначать гендиректора, которым вскоре стал Алексей Лебедев. Предполагалось, что далее ТМХ может выкупить долю «Росатома» в обмен на собственные акции, не сложилось из-за разногласий по оценке пакета (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года). В итоге Сергей Шишкарев выкупил 1% у ТМХ (см. “Ъ” от 20 февраля), и два партнера начали процедуру прекращения партнерства.

Для этого была предусмотрена процедура «корпоративной рулетки», когда одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера (см. “Ъ” от 18 февраля). «Росатом» 20 февраля сделал оферту господину Шишкареву, а господин Шишкарев решил не продавать, а покупать пакет (см. “Ъ” от 24 февраля). Оценен он был в 74 млрд руб. (или 77 млрд руб., если речь идет о варианте выкупа «Росатомом» доли Сергея Шишкарева).

В начале апреля Сергей Шишкарев заявил, что планирует продать выкупленную долю «Ростеху» — целиком или частично (см. “Ъ” от 2 апреля). Он пояснял, что видит синергию с холдингом как с владельцем «Уралвагонзавода» (УВЗ), выпускающего вагоны, так и как с потенциальным партнером по выпуску отечественных контейнеров. Впоследствии, уже в кулуарах ПМЭФ, глава госкорпорации Сергей Чемезов говорил о заинтересованности в 25% группы, но лишь после того, как будет завершена процедура предложения о взаимном выкупе доли (см. “Ъ” от 5 июня).

Теперь «право выбора структуры владения группой переходит к госкорпорации “Росатом”», сообщил Сергей Шишкарев. “Ъ” направил запрос в «Росатом» и «Ростех» относительно их инвестиционных планов.

Наталья Скорлыгина