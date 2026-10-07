Банкротящемуся строителю орловского «Титаника» предъявили требования еще на 87 млн рублей

В Арбитражный суд Московской области поступили ходатайства четырех потенциальных кредиторов московского ООО «Стрела» Геннадия Федорова, известного достраиванием орловского «Титаника», о включении в реестр требований еще 87 млн руб. в сумме. Все четыре ходатайства приняты к рассмотрению, следует из арбитражной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самую большую задолженность — на 82,4 млн руб. — заявило некое ООО «Маст» (регион регистрации не раскрывается). Еще 2,7 млн руб. потребовало московское ООО «Теплоремонт-Н» Евгения Безумова и Елены Безумовой, 1,8 млн руб. — тюменское ООО «Строительный двор. Комплектация» (контролируется сургутским АО «Северстройсервис»). Меньше всего хочет включить в реестр тюменское ООО «Швецъ» Натальи Ведерниковой — 67 тыс. руб.

В конце августа в третью очередь реестра кредиторов «Стрелы» были включены требования столичных ООО «Промасфальт», ООО «Промбетон», ООО «Кранпроект» на 3,4 млн, 3,2 млн и 4,4 млн руб. соответственно, а также — Совкомбанка на 128,6 млн руб. Третий кредитор заявил задолженность и неустойки по ряду договоров, банк — по займу, а также ряду залоговых соглашений.

Банкротство «Стрелы» в июле 2025 года инициировало московское ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой. Арбитражный суд Московской области возвратил заявление, но уже в августе принял к производству иск столичного ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. В феврале 2026 года в него включилась прокуратура.

В конце августа 2026 года Арбитражный суд Московской области ввел в отношении «Стрелы» первую процедуру банкротства — наблюдение. Временным управляющим утвержден член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Стратегия» Евгений Сильченко.

Орловский «Титаник» — многопрофильный медцентр областной больницы, строящийся с 2006 года. На последней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор региона Андрей Клычков заявил, что работы должны быть завершены до конца этого года. «Стрела» выиграла контракт на достройку «Титаника» в 2022 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 2,99 млрд руб. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона в конце июля, с 2022 года в строительство объекта было вложено 7,3 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. с начала 2026-го. По условиям соглашения работы нужно было завершить до конца 2024 года. Из-за того что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств.

Алина Морозова