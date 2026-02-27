Банкротство подрядчика «Титаника» в Орле заинтересовало прокуратуру

Арбитражный суд Московской области одобрил вступление прокуратуры региона в банкротное дело местного ООО «Стрела», которое в 2022 году получило контракт на достройку многопрофильного медцентра Орловской областной больницы за 2,99 млрд руб. Этот объект строится уже 20 лет, в связи с чем получил прозвище «Титаник». Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Фото: Правительство Орловской области Строящееся здание многопрофильного медцентра Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области

Разбирательство в июле 2025 года инициировало столичное ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием). Заявление возвратили. В августе арбитраж принял к производству заявление о вступлении в банкротное дело от московского ООО «Промасфальт» Василия Кирносова (производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков). «Стрела» пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.

Ближайшее заседание по делу назначено на 21 апреля.

По данным Rusprofile, ООО «Стрела» было зарегистрировано в подмосковной Истре в августе 1993 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Геннадий Федоров. Выручка компании за 2024 год составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 6 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. На счету компании всего три госконтракта на 501 тыс. руб. в сумме. Соглашения на достройку «Титаника» среди них нет.

Согласно заключенному в 2022 году контракту «Стрела» должна была завершить строительство «Титаника» до конца 2024-го. Однако работы до сих пор продолжаются. По сообщению правительства региона от 9 февраля, строительная готовность объекта составляет 84%. Уточнялось, что на всех этажах здания идет монтаж линий системы электроснабжения и прокладка вертикальных коробов для медицинских газов. Укладка напольной плитки завершена на 90% в коридорах и на 70% — в санузлах. Подходит к завершению установка 1,5 тыс. дверей в палатах и кабинетах. Работы по оштукатуриванию стен и поклейке обоев под покраску выполнены на 85%.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой стало известно 16 февраля, губернатор Андрей Клычков заявил о планах завершить 20-летнюю стройку до конца 2026-го. Ни он, ни пресс-служба облправительства не уточняли, кто сейчас ведет работы: оказавшаяся под угрозой банкротства «Стрела» или новый подрядчик. Также публично не называется актуальная стоимость стройки, известно только о выделяемых правительством РФ средствах на нее. В сентябре 2025 года сообщалось о двух дотациях на 126 млн руб. в сумме, в июле — на 1,3 млрд руб., в июле 2024-го на 193 млн. О самой крупной поддержке стало известно вскоре после заключения контракта со «Стрелой» — в декабре 2022 года. Тогда речь шла о 5,8 млрд руб.

Редакция «Коммерсантъ-Черноземье» направила в правительство региона запрос с просьбой уточнить актуальные параметры проекта.

Осенью 2024 года Орловский облсуд утвердил приговор по делу о хищении 229 млн руб., выделенных на возведение «Титаника». Экс-руководитель ликвидированного ЗАО «Союзинформ» (занималось строительством медцентра в 2012–2014 годах) Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил их к пяти с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Титаник" идет к приговору».

Алина Морозова