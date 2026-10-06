Мпаси не отстрани

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино оказался в центре очередного скандала. Он связан с участием в матчах отборочного и финального турниров чемпионата мира вратаря сборной ДР Конго Лионеля Мпаси. Выяснилось, что голкипер, на юношеском уровне представлявший Францию, не имел права выходить на поле в составе африканской команды. Однако FIFA, которая должна была лишить конголезцев права выступать на мировом первенстве и применить санкции к игроку, закрыла на нарушение глаза. А добавляет красок ситуации то, что во время внутреннего расследования на пост главы Конголезской федерации футбола (FECOFA) избирался Верон Мосенго-Омба, которого называют другом и соратником господина Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Лионель Мпаси

Фото: Brett Davis / Reuters Вратарь Лионель Мпаси

Фото: Brett Davis / Reuters

О том, что вратарь Лионель Мпаси не имел права выступать за сборную ДР Конго, во вторник, 6 октября, сообщили газеты Le Monde и The New York Times. Обе ссылаются на внутренние документы FIFA. Из них следует, что юристы организации знали о ситуации и провели расследование, однако санкций не было применено ни в отношении игрока, ни в отношении сборной, ни в отношении национальной федерации.

Минувшим летом сборная ДР Конго второй раз в истории и впервые за 52 года (в 1974-м страна называлась Заир) принимала участие в чемпионате мира по футболу. Турнир, который принимали США, Канада и Мексика, она провела по своим меркам успешно. Сначала африканская команда вышла из сложной группы, где соперничала с колумбийцами, португальцами и узбеками. В стартовом раунде play-off она дала бой мощным англичанам, но все-таки уступила и в 1/8 финала не вышла. Лионель Мпаси же был ключевой причиной прорыва конголезцев. Прибыв на турнир в ранге запасного голкипера французского аутсайдера «Гавра», он отыграл выше всяких похвал: удивил пластичностью и реакцией, отразил 14 ударов, среди которых были очень опасные. Всего за карьеру 32-летний вратарь провел за национальную команду 32 игры.

Официальные лица FIFA завершили свое расследование еще до старта соревнования.

Историей Лионеля Мпаси заинтересовались после жалобы Федерации футбола Нигерии (NFF) — именно нигерийцев конголезцы обыграли в стыковом матче за выход в межконтинентальный play-off чемпионата мира.

В жалобе нигерийской федерации имя Лионеля Мпаси не фигурирует. Изначально подозрения касались других конголезских футболистов. Однако выяснилось, что проблема связана именно с вратарем, на юношеском уровне представлявшим Францию и сыгравшим за ее сборную на чемпионате мира среди игроков в возрасте до 17 лет. Было обнаружено, что в 2021 году FECOFA начала процедуру смены спортивного гражданства футболиста, но так ее и не завершила.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2026 Лионель Мпаси на момент проведения расследования провел четыре встречи. Согласно ст. 19 Дисциплинарного кодекса FIFA, участие в матче игрока, не имеющего на это права, трактуется как нарушение целостности соревнования. На основании этого юридический отдел организации сформулировал ряд рекомендаций. В частности, он предписал Дисциплинарному комитету FIFA инициировать разбирательство, а затем применить санкции. Та же ст. 19 Дисциплинарного кодекса в таких случаях предусматривает присуждение команде технического поражения, наложение на провинившуюся федерацию штрафа в размере не менее 6 тыс. швейцарских франков (около $7,2 тыс.). Возможно также наказание игрока.

В итоге жалоба нигерийцев была проигнорирована, а повторно поданная отклонена по формальной причине — из-за несоблюдения сроков подачи.

Впрочем, Дисциплинарный комитет вправе действовать и по собственной инициативе, то есть без подачи протеста третьей стороной.

Действия FIFA не соответствовали не только положениям регламента и рекомендациям юристов, но и устоявшейся практике. Подобные дела не являются исключительной редкостью. Похожий инцидент был даже во время того же отборочного цикла. Сборная ЮАР со счетом 2:0 обыграла команду Лесото, однако позже получила техническое поражение из-за того, что на поле появился дисквалифицированный полузащитник Тебохо Мокоэна. Аналогичные инциденты — связанные с выставлением игроков, не сменивших в надлежащем порядке спортивное гражданство,— фиксировались в прошлом десятилетии. Тогда FIFA пересматривала результаты встреч сборных Греции и Боливии.

В случае применения обычных санкций чемпионат мира команде ДР Конго не светил бы. Возможную причину более мягкого отношения к ней журналисты The New York Times нашли. Дело в том, что юридическая проверка совпала по времени с выдвижением на должность президента FECOFA Верона Мосенго-Омбы — соратника главы FIFA Джанни Инфантино, с которым он познакомился и подружился во время обучения в Университете Фрибура. В результате господин Мосенго-Омба остался единственным кандидатом на ключевой пост в FECOFA и выиграл выборы.

Для Джанни Инфантино это уже третий за три месяца крупный скандал. Наиболее громкий спровоцировал раскол в глобальном футбольном сообществе.

Он был связан с продажей доли прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Главным бенефициаром должен был стать Джошуа Кушнер, который является братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Последнего господин Инфантино называл «очень близким другом». Он также неоднократно появлялся на важных для президента США мероприятиях и наградил главу Белого дома внезапно учрежденной «Премией мира» FIFA.

Был также скандал, связанный с необычной трактовкой Дисциплинарного кодекса FIFA. Основному нападающему сборной США Фоларину Балогану простили красную карточку, полученную в матче 1/16 финала чемпионата мира. Вопреки сложившемуся подходу, футболисту заменили реальную дисквалификацию на условную — нашли в регламенте лазейку. А вынесли необъяснимый вердикт после того, как Дональд Трамп позвонил Джанни Инфантино.

FIFA прокомментировала новый скандал. В письме The New York Times представитель структуры отметил, что комитеты «действуют автономно и принимают решения на основе соответствующих регламентов и конкретных фактов». Он также подчеркнул, что Джанни Инфантино в принятии подобных решений не участвует.

Роман Левищев