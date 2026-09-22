Письмо несчастья

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино признал, что готов к реформам в своей структуре и консультациям с целью выработки рекомендаций по «потенциальным улучшениям» в сфере управления ею. Письмо с таким предложением, адресованное функционерам FIFA и национальным ассоциациям, выглядит попыткой господина Инфантино выбраться перед президентскими выборами следующего года из сложного положения, в котором он оказался из-за скандального проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) и не прекращающихся атак двух региональных конфедераций — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Готовность президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино к реформам походит на попытку исправить ситуацию в свою пользу перед выборами президента FIFA

Фото: Kacper Pempel / Reuters Готовность президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино к реформам походит на попытку исправить ситуацию в свою пользу перед выборами президента FIFA

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Мировые информационные агентства и ведущие медиаресурсы опубликовали вечером 21 сентября текст письма, которое президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино перед октябрьским заседанием Совета FIFA, высшего исполнительного органа структуры, направил ее членам, а также руководителям национальных ассоциаций. В нем он предлагает провести в ближайшее время консультации со всеми «значимыми заинтересованными сторонами» с целью выработки рекомендаций по «потенциальным улучшениям» деятельности головной футбольной структуры. Эти рекомендации, по мнению господина Инфантино, должны содержать «практические способы увеличить прозрачность, вовлеченность и отчетность» FIFA прежде всего в сфере «принятия решений».

Джанни Инфантино не скрывает, с чем связана внезапно созревшая у него готовность к реформам в системе управления FIFA.

Комментируя свои предложения, он вспоминает события второй половины лета, а именно идею создания FIFA Forward Enterprise — структуры для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира. Пятую часть самих прав господин Инфантино собирался отдать частным инвесторам. Инициатива вылилась в грандиозный скандал, вызвав яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — UEFA, Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. Господин Инфантино в итоге от своего проекта отказался, но и после отказа сталкивается с жесткой критикой.

В письме он настаивает на том, что никогда не хотел «выставить на продажу» «демократические процессы» внутри FIFA и ее «независимость». А еще говорит о том, что, несмотря урон, нанесенный его репутации скандалом с FFE, «остается полностью привержен роли лидера» федерации и уверен в ее будущем. Он пообещал и без передачи прав изыскивать способы «наращивать ресурсы» FIFA, «расширяя поддержку национальных ассоциаций».

Некоторые издания — например, BBC — интерпретировали заявления Джанни Инфантино и его риторику как попытку исправить ситуацию перед очередными выборами президента FIFA. Они состоятся в марте будущего года в Рабате.

Летом, до ЧП с FFE казалось, что переизбрание господина Инфантино — вопрос чисто технический, а ему уже обеспечена чуть ли не всеобщая поддержка. Однако кризис, судя по всему, радикально подорвал доверие футбольного сообщества к Джанни Инфантино и привел, по сути, к появлению мощной оппозиции.

В первую очередь ее составляют две региональные конфедерации — UEFA и CONCACAF. Президент европейской Александр Чеферин, призывавший Джанни Инфантино добровольно уйти в отставку, наиболее заметный и влиятельный среди его критиков. А президента североамериканской Виктора Монтальяни чаще всего упоминают как вероятного противника господина Инфантино на мартовских выборах. Обе организации продолжают постоянные атаки на него.

Самая свежая среди них произошла всего несколько дней назад, в конце прошлой недели. Тогда в совместном письме к Джанни Инфантино UEFA и CONCACAF потребовали от него выплатить из бюджета FIFA $2,11 млрд национальным ассоциациям — по $10 млн каждой из 211, входящих в глобальную структуру. Деньги должны были быть инвестированы в «инфраструктуру и футбольное развитие» в следующем четырехлетнем цикле, стартующем в 2027 году.

Свое требование авторы письма обосновывали изучением финансового состояния FIFA. Две конфедерации обнаружили, что истекающий цикл та завершит с резервами, составляющими около $6 млрд. По мнению UEFA и CONCACAF, эти средства в любом случае «принадлежат футболу», а треть из них вполне можно выделить прямо сейчас, не рискуя превратить положение федерации в хрупкое. Намек был совершенно понятен. Джанни Инфантино вовсе не обязательно придумывать скандальные методы наполнения бюджета FIFA под предлогом помощи нуждающимся ассоциациям.

Алексей Доспехов