Око за око, иск за иск

В войне между двумя крупнейшими футбольными структурами — Международной федерацией футбола (FIFA) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — произошел новый поворот. UEFA, анонсировавшая месяц назад начало юридического процесса против FIFA из-за скандала с попыткой ее президента Джанни Инфантино отдать значительную долю медиаправ на топовые соревнования частным инвесторам, сама столкнулась с иском со стороны соперника. Он требует запретить региональной конфедерации доступ к документам, связанным с проектом FIFA Forward Enterprise (FFE). При этом FIFA обвиняет UEFA в инициировании «кампании по дезинформации» и попытке повлиять на очередные выборы президента глобальной федерации в марте будущего года, на которых господин Инфантино надеется сохранить свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем иске FIFA обвиняет UEFA в инициировании «кампании по дезинформации» и попытке повлиять на очередные выборы президента глобальной федерации, на которых Джанни Инфантино надеется сохранить свой пост

Фото: AP В своем иске FIFA обвиняет UEFA в инициировании «кампании по дезинформации» и попытке повлиять на очередные выборы президента глобальной федерации, на которых Джанни Инфантино надеется сохранить свой пост

Фото: AP

Ведущие мировые информагентства — Reuters, AFP, а также ряд медиаресурсов распространили 29 сентября текст иска, направленного Международной федерацией футбола в суд Южного округа штата Флорида. В нем она в первую очередь требует отказать Союзу европейских футбольных ассоциаций в просьбе о предоставлении документов, связанных с деятельностью двух организаций — FIFA (Americas), Inc. и FWC2026 US, Inc. Они были созданы FIFA для проведения организационных мероприятий при подготовке и во время чемпионата мира, состоявшегося летом в трех североамериканских странах — США, Канаде и Мексике. Это требование является новым витком войны двух крупнейших футбольных структур.

Она началась в конце июля из-за попытки Джанни Инфантино создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise — для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Она вылилась в грандиозный скандал, вызвав яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — UEFA, Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF). Европейская выглядела самым принципиальным оппонентом Джанни Инфантино. После появления проекта FFE, основным инвестором которого, как предполагалось, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, она даже угрожала бойкотом состязаний под эгидой FIFA. Он мог бы нанести им непоправимый ущерб.

Но и после того, как господин Инфантино, столкнувшись с колоссальным давлением, отказался от своей инициативы, отношение к нему со стороны UEFA нисколько не смягчилось.

Так, ее президент Александр Чеферин давал понять, что считает идеальным выходом для Джанни Инфантино в ситуации «полной потери доверия» добровольный уход в отставку, не дожидаясь очередных выборов. Они состоятся в марте будущего года в Рабате, и господин Инфантино ранее твердо собирался после них остаться на четвертый президентский срок.

Запрос по поводу финансовых документов UEFA отправила в американский суд месяц назад. Он был нужен для оформления искового заявления уже в суд Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Ответчиками по иску, как предполагается, будут как сама федерация, так и персонально ее президент Джанни Инфантино. UEFA уже анонсировала, что в ходе процесса собирается доказать его вину в «преступном управлении» мировым футболом.

Между тем обращение в судебную инстанцию Флориды похоже на решительную контратаку FIFA и ее главы. В своем заявлении, объясняя, почему американцы не должны удовлетворять запрос UEFA, она настаивает на том, что он является частью «кампании по дезинформации» и «харассменту», развернутой UEFA и полной различных «фальсификаций». К таковым FIFA отнесла ряд ключевых тезисов, которые лежали в основе запроса.

Прежде всего это тезис о том, что, продвигая проект FFE, Джанни Инфантино стремился извлечь «личную выгоду» из него. FIFA называет это утверждение не имеющим под собой никаких оснований, так как для воплощения идеи в жизнь в любом случае требовалось помимо мнения господина Инфантино ее одобрение национальными ассоциациями и Советом FIFA, высшим исполнительным органом.

А словно придавая вес заверениям в собственном альтруизме, Джанни Инфантино незадолго до обнародования информации об иске, как выяснили те же агентства, отправил в футбольные федерации 211 входящих в FIFA стран письма с выражением готовности увеличить их финансирование.

Ранее на этом настаивала та же UEFA вместе с CONCACAF. В их призыве, правда, приводилась конкретная цифра — дополнительно $10 млн для каждой ассоциации на следующий четырехлетний цикл (он стартует в 2027 году), а господин Инфантино от ее указания воздержался. Он лишь предложил, чтобы объем поддержки определил в середине октября Совет FIFA.

Кроме того, ко «лжи» или «намеренному введению в заблуждение» истец приравнял ремарку UEFA насчет подозрительно дешевой цены — около $4 млрд, по которой Джанни Инфантино собирался продать медиаправа. FIFA уточнила, что господин Инфантино неоднократно подчеркивал, что это стоимость не всего «предприятия», а лишь предназначенного для частных акционеров пакета акций, то есть примерно пятой части от общего их количества.

А кажется, в качестве главного аргумента против оказания помощи UEFA истцом выбрано напоминание о президентских выборах. В исковом заявлении прямо сказано о том, что, по мнению FIFA, европейская конфедерация стремится «оказать на них влияние».

Алексей Доспехов