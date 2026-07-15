Нарушитель правил олимпийского движения

В Международный олимпийский комитет (МОК) поступила жалоба на президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Подавшая ее правозащитная организация FairSquare обвинила господина Инфантино, с 2020 года являющегося членом МОК, в неоднократных нарушениях принципа политической нейтральности, которого, согласно правилам МОК, должны придерживаться все участники олимпийского движения. Все эпизоды вменяемых главе FIFA нарушений связаны с его тесными отношениями с президентом США Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино

Фото: Tony Gutierrez / AP Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино

Фото: Tony Gutierrez / AP

Структура FairSquare (некоммерческая международная правозащитная структура, созданная группой адвокатов) 14 июля подала в МОК жалобу на действия президента FIFA Джанни Инфантино. В заявлении отмечается, что господин Инфантино поставил под сомнение свои «надежность и добросовестность», нарушив обязательство «соблюдать строгие правила политического нейтралитета, прописанные в Олимпийской хартии и Кодексе этики МОК». В FairSquare напомнили, что МОК может исключать из организации лиц, которые не выполняют эти обязательства.

Нарушения, которые, по мнению заявителей, допустил господин Инфантино, так или иначе вытекают из его дружбы с президентом США Дональдом Трампом.

Наиболее свежий эпизод имел место по ходу проходящего в Северной Америке чемпионата мира. Речь о том, что красная карточка, а точнее «прилагающаяся» к ней автоматическая дисквалификация на одну игру, полученная форвардом сборной США Фоларином Балоганом в матче стартового раунда play-off против боснийцев (2:0), была отменена после вмешательства президента Трампа, несмотря на то что правила не предусматривают такой опции.

Президент Трамп подтвердил, что действительно обращался по поводу Балогана к Джанни Инфантино. «Я попросил пересмотреть эпизод, потому что считал, что там не было фола. Я в этом разбираюсь. Просто два спортсмена столкнулись, а судья принял плохое решение. Все говорят о красной карточке как таковой, но никто не говорит о том, что решение о ее назначении было неверным. Думаю, что в FIFA приняли отличное решение»,— сказал Дональд Трамп перед матчем сборной США против команды Бельгии (его американцы проиграли).

Позже выяснилось, что решение об отмене дисквалификации Балогана (формально речь идет и том, что ее сделали условной и назначили футболисту испытательный срок на один год) лично принимал председатель Дисциплинарного комитета FIFA Мохаммед Аль-Камали. При этом других членов комитета он даже в известность не поставил.

Нужно отметить, что регламенты FIFA составлены так, что наделяют ее руководителей широчайшими возможностями для принятия нужных решений.

Случай с Балоганом яркий тому пример. С одной стороны, правила гласят, что назначение красных карточек опротестовать нельзя. С другой — как видно, если надо, то наказание можно отменить.

Кроме истории с Балоганом Джанни Инфантино припомнили и ряд других эпизодов, в которых он уже не просто действовал под давлением, а прямо содействовал продвижению политических интересов хозяина Белого дома. Среди них посты в соцсетях в поддержку Дональда Трампа, публичная поддержка выдвижения главы США на Нобелевскую премию в октябре 2025 года, вручение ему первой в истории Премии мира FIFA.

С ней, кстати, тоже получилось интересно. Согласно данным расследования, проведенного французским изданием Le Monde, о том, что Дональд Трамп получит премию, знал едва ли десяток сотрудников FIFA. При этом ни один из 37 членов Совета FIFA в известность поставлен не был. Иными словами, господин Инфантино лично решил наградить Дональда Трампа от лица всей FIFA.

Как отмечается на официальном сайте FairSquare, «существуют убедительные доказательства того, что Джанни Инфантино совершил явные нарушения правил МОК о политическом нейтралитете посредством заявлений или иных четких выражений поддержки в адрес президента США». В организации напомнили также, что еще в конце прошлого года уже подавали жалобу на действия господина Инфантино в комитет по этике FIFA. Ответа заявители пока не получили.

Александр Петров