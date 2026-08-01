Джанни Инфантино прогнулся под давлением

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино отказался от проекта, который предполагал создание частной структуры, контролирующей права на основные соревнования FIFA. Господин Инфантино сделал это под беспрецедентным давлением со стороны футбольного сообщества. Планы функционера спровоцировали настолько острый кризис, что, кажется, никто не удивится, если только что казавшийся непотопляемым Джанни Инфантино в ближайшее время лишится своего поста.

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Фото: Jacquelyn Martin / AP / AP Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Jacquelyn Martin / AP / AP

В субботу, 1 августа, Международная федерация футбола опубликовала заявление своего президента Джанни Инфантино. В нем господин Инфантино сообщил, что отказывается от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE). Эта структура, которую предполагалось сформировать на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли, должна была контролировать, по сути, всю коммерческую деятельность FIFA, связанную прежде всего с ее основными турнирами, распоряжаясь правами на них. FFE очень походила на личный проект господина Инфантино. Он обещал с ее помощью резко — с $8 млн до $20 млн в рамках первого же четырехлетнего цикла — повысить ежегодные выплаты по линии FIFA национальным ассоциациям. Стоимость FFE оценивали в $20 млрд, а основным претендентом на нее называли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Он является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, которого в спортивной среде уже давно считают то ли другом, то ли патроном Джанни Инфантино.

В его свежем заявлении сказано, что проект FFE был призван «заложить основу для дальнейшего укрепления» входящих в FIFA национальных ассоциаций и футбола в целом, «особенно в тех странах, где поддержка наиболее необходима». Однако Джанни Инфантино напомнил, что «это могло быть сделано только при поддержке большинства ассоциаций и в рамках консультаций с ними, Советом FIFA, конфедерациями и более широким кругом заинтересованных сторон».

Он отметил, что после того, как международная федерация «внимательно выслушала все мнения», «стало очевидно, что проект создал разногласия такого характера», которые «вне зависимости от уровня поддержки» превращают его в «не отвечающий интересам первоначально поставленной цели».

Цель же «всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании» футбола.

«В связи с этим предложение не будет реализовано»,— резюмировал Джанни Инфантино и добавил, что в ближайшее время намерен «собрать все заинтересованные стороны вместе», чтобы обсудить предложения по «развитию футбола», учитывая общие интересы.

В том, что проект FFE умер на нулевой стадии, нет ничего странного, учитывая, какое сопротивление он вызывал в футбольном сообществе. Планы «продажи футбола посторонним лицам», которые Джанни Инфантино держал в тайне от других функционеров, успели осудить и высокопоставленные болельщики, занимающие заметные политические должности, и ведущие клубные лиги, и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), и региональные конфедерации. А обладающий наибольшим удельным весом среди них Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пригрозил в случае принятий предложений господина Инфантино бойкотировать все соревнования под эгидой FIFA, включая чемпионат мира. Без европейских сборных они потеряют всякий смысл. Кроме того, критиковали Джанни Инфантино даже некоторые из его подчиненных, а ключевой советник Карлос Кордейро из-за несогласия с политикой шефа ушел в отставку.

Решение господина Инфантино сразу не поддержали несколько функционеров, в частности глава Азиатской футбольной конфедерации (AFC), которая, как UEFA и объединяющая страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF, отвергла его замыслы, Сальман бен Ибрахим аль-Халифа. Он отметил, что будущее футбола должно «формироваться в ходе коллективного диалога, основанного на взаимном уважении управляющих им институтов».

Между тем BBC, комментируя заявление Джанни Инфантино, назвала его «унизительным», имея в виду радикальную сдачу им позиций.

При этом целый ряд источников, таких как The Guardian, перед появлением обращения господина Инфантино настаивали на том, что из-за возникшего кризиса он оказался «на грани отставки», которая якобы может произойти до очередных президентских выборов в FIFA. Они состоятся в марте будущего года. Еще недавно казалось, что руководящему федерацией с 2016 года Джанни Инфантино ничто не может помешать остаться после них на четвертый срок.

Алексей Доспехов