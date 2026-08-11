Друг показался вдруг

Президент США Дональд Трамп впервые высказался по поводу скандала, вызванного намерением главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино «продать» чемпионаты мира частной компании. Американский президент заявил в социальной сети Truth Social, что увольнение господина Инфантино стало бы «ужасной ошибкой». Противники швейцарца — сразу три конфедерации, включая самую влиятельную, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — отступать не намерены и уже приступили к обсуждению вариантов проведения альтернативного чемпионата мира на случай, если Инфантино устоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп уверен, что увольнение Джанни Инфантино станет «ужасной ошибкой»

Фото: Mark J Rebilas / Reuters Президент США Дональд Трамп уверен, что увольнение Джанни Инфантино станет «ужасной ошибкой»

Фото: Mark J Rebilas / Reuters

Глава FIFA Джанни Инфантино заручился поддержкой президента США Дональда Трампа. Американский президент 11 августа разместил в социальной сети Truth Social пост, в котором выступил в защиту функционера.

«FIFA совершит ужасную ошибку, если по какой-либо причине вообще рассмотрит возможность замены президента Джанни Инфантино,— указано в сообщении.— Он потрясающий, только что провел самый успешный чемпионат мира за всю историю, превосходящий все предыдущие в четыре раза. Если он уйдет, турнир никогда больше не будет таким же успешным и прибыльным».

До сих пор Дональд Трамп воздерживался от публичной поддержки Джанни Инфантино, несмотря на то что друг друга они называют друзьями. Больше того, президент США, казалось, пытался держаться в стороне от происходящего, заявляя, что ему ничего не было известно о планах Джанни Инфантино. Они предусматривали создание новой структуры — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира.

Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. План был воспринят футбольной общественностью как попытка продать мировое первенство, вызвал волну возмущения, и в итоге Джанни Инфантино был вынужден от него отказаться. Как утверждало, например, издание The Telegrpah, попытки главы FIFA переговорить с Дональдом Трампом или госсекретарем США Марком Рубио результата не давали. Но теперь что-то, вероятно, изменилось.

Заявление Дональда Трампа появилось вскоре после того, как с открытым письмом выступили противники Джанни Инфантино. Сразу три конфедерации, входящие в FIFA: UEFA, Азиатская конфедерация футбола (AFC) и объединяющая национальные федерации Северной, Центральной Америк и стран Карибского бассейна CONCACAF обнародовали заявление о том, что, как и раньше, придерживаются мнения, что Джанни Инфантино должен уйти. Авторы письма отметили, что дело не в деньгах и разделе сфер влияния.

«Речь идет о чем-то гораздо более фундаментальном: о честности самой игры и о добросовестности тех, кто избран руководить ею. Лидерство в футболе — это не собственность. Оно не сводится к удержанию власти или требованию власти для себя. Это обязанность, долг служения футбольной семье,— отмечается в письме.— Когда доверие нарушается обманом, когда человек ставит себя выше коллектива,— этот долг оказывается не исполненным».

UEFA, CONCACAF и AFC призвали также к проведению проверки деятельности FIFA.

Они считают, что она должна быть осуществлена «полностью независимой третьей стороной», а не «самой FIFA, ее персоналом или другими заинтересованными лицами». Последняя оговорка явно отсылает к итогам встречи, на которую господин Инфантино собрал топ-менеджмент FIFA на прошлой неделе. По итогам заседания, прошедшего в марокканском Рабате, было выпущено заявление, в котором говорилось, что Инфантино признал ошибки, но при этом сохраняет лояльность вверенной ему структуры. В UEFA тогда назвали совещание в Рабате встречей людей, назначенных и зависимых от Инфантино.

Как сообщает BBC, бунтующие конфедерации приступили к обсуждению параметров альтернативного чемпионату мира турнира. Переговоры находятся на очень ранней стадии, пока нет даже приблизительного понимания того, как мог бы выглядеть такой чемпионат. Да и не факт, что он вообще понадобится, если Инфантино все же вынудят подать в отставку или не выдвигаться на выборы, намеченные на март будущего года.

Александр Петров