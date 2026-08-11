Друг показался вдруг
Президент США Дональд Трамп открыто поддержал Джанни Инфантино в его противостоянии с футбольным сообществом
Президент США Дональд Трамп впервые высказался по поводу скандала, вызванного намерением главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино «продать» чемпионаты мира частной компании. Американский президент заявил в социальной сети Truth Social, что увольнение господина Инфантино стало бы «ужасной ошибкой». Противники швейцарца — сразу три конфедерации, включая самую влиятельную, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — отступать не намерены и уже приступили к обсуждению вариантов проведения альтернативного чемпионата мира на случай, если Инфантино устоит.
Президент США Дональд Трамп уверен, что увольнение Джанни Инфантино станет «ужасной ошибкой»
Фото: Mark J Rebilas / Reuters
Глава FIFA Джанни Инфантино заручился поддержкой президента США Дональда Трампа. Американский президент 11 августа разместил в социальной сети Truth Social пост, в котором выступил в защиту функционера.
«FIFA совершит ужасную ошибку, если по какой-либо причине вообще рассмотрит возможность замены президента Джанни Инфантино,— указано в сообщении.— Он потрясающий, только что провел самый успешный чемпионат мира за всю историю, превосходящий все предыдущие в четыре раза. Если он уйдет, турнир никогда больше не будет таким же успешным и прибыльным».
До сих пор Дональд Трамп воздерживался от публичной поддержки Джанни Инфантино, несмотря на то что друг друга они называют друзьями. Больше того, президент США, казалось, пытался держаться в стороне от происходящего, заявляя, что ему ничего не было известно о планах Джанни Инфантино. Они предусматривали создание новой структуры — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира.
Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. План был воспринят футбольной общественностью как попытка продать мировое первенство, вызвал волну возмущения, и в итоге Джанни Инфантино был вынужден от него отказаться. Как утверждало, например, издание The Telegrpah, попытки главы FIFA переговорить с Дональдом Трампом или госсекретарем США Марком Рубио результата не давали. Но теперь что-то, вероятно, изменилось.
Заявление Дональда Трампа появилось вскоре после того, как с открытым письмом выступили противники Джанни Инфантино. Сразу три конфедерации, входящие в FIFA: UEFA, Азиатская конфедерация футбола (AFC) и объединяющая национальные федерации Северной, Центральной Америк и стран Карибского бассейна CONCACAF обнародовали заявление о том, что, как и раньше, придерживаются мнения, что Джанни Инфантино должен уйти. Авторы письма отметили, что дело не в деньгах и разделе сфер влияния.
«Речь идет о чем-то гораздо более фундаментальном: о честности самой игры и о добросовестности тех, кто избран руководить ею. Лидерство в футболе — это не собственность. Оно не сводится к удержанию власти или требованию власти для себя. Это обязанность, долг служения футбольной семье,— отмечается в письме.— Когда доверие нарушается обманом, когда человек ставит себя выше коллектива,— этот долг оказывается не исполненным».
UEFA, CONCACAF и AFC призвали также к проведению проверки деятельности FIFA.
Они считают, что она должна быть осуществлена «полностью независимой третьей стороной», а не «самой FIFA, ее персоналом или другими заинтересованными лицами». Последняя оговорка явно отсылает к итогам встречи, на которую господин Инфантино собрал топ-менеджмент FIFA на прошлой неделе. По итогам заседания, прошедшего в марокканском Рабате, было выпущено заявление, в котором говорилось, что Инфантино признал ошибки, но при этом сохраняет лояльность вверенной ему структуры. В UEFA тогда назвали совещание в Рабате встречей людей, назначенных и зависимых от Инфантино.
Как сообщает BBC, бунтующие конфедерации приступили к обсуждению параметров альтернативного чемпионату мира турнира. Переговоры находятся на очень ранней стадии, пока нет даже приблизительного понимания того, как мог бы выглядеть такой чемпионат. Да и не факт, что он вообще понадобится, если Инфантино все же вынудят подать в отставку или не выдвигаться на выборы, намеченные на март будущего года.