Звезды Голливуда выступили против слияния Paramount и Warner Bros.

Более тысячи сотрудников телевидения и киноиндустрии подписали открытое письмо, в котором выступили против слияния Warner Bros. Discovery (WBD) и Paramount Skydance. В их числе актеры Хоакин Феникс, Эмма Томпсон, Кристен Стюарт, Педро Паскаль и Джейн Фонда.

«Сделка еще больше укрепит уже концентрированный медиаландшафт, снизив конкуренцию в тот момент, когда наши отрасли и аудитория, которую мы обслуживаем, меньше всего могут себе это позволить»,— указано в письме. Авторы считают, что слияние компаний приведет к сокращению рабочих мест и увеличению затрат.

В письме также написано, что «небольшое количество влиятельных организаций» все чаще определяет правила игры в киноиндустрии. По мнению авторов, из-за этого независимое кино становится все менее жизнеспособным.

В декабре 2025 года о покупке WBD за $83 млрд договорился стриминговый сервис Netflix. После этого конкурирующее предложение на покупку WBD подала компания Paramount Skydance Corp., которая в итоге перебила заявку Netflix,— общая сумма сделки с учетом долгов WBD составила $110 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.