Суд в США разрешил Paramount завершить слияние с Warner Bros. на $110 млрд

30 сентября Федеральный суд США по Северному округу Калифорнии одобрил соглашение медиакорпорции Paramount Skydance с властями Калифорнии и еще 11 штатов, пытавшихся заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery. Как пишет CNBC, это решение суда снимает последнее препятствие на пути завершения сделки на $110 млрд.

В тот же день Paramount и Warner Bros. объявили дату завершения слияния — 6 октября. Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон заявил, что генеральным содиректором объединенной компании станет Инон Крайз, который возглавлял производителя игрушек Mattel. Он начнет работу в компании 5 октября. В заявлении говорится, что господин Эллисон будет отвечать в корпорации за такие вопросы, как стратегия, творческие задачи и технологии, а господин Крайз будет руководить ее повседневной деятельностью и заниматься объединением активов двух компаний.

В феврале Paramount и Warner Bros. договорились о слиянии. Однако эта сделка вызвала серьезное противодействие как в киноиндустрии, так и со стороны регуляторов. В июле 12 штатов подали иск в суд, требуя заблокировать сделку, так как она создаст медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке. В итоге в сентябре Paramount удалось прийти к соглашению с этими штатами, теперь же это соглашение одобрил суд. По условиям этой договоренности объединенная компания в течение пяти лет должна выпускать как минимум 30 фильмов в год и дополнительно вкладывать в американскую киноиндустрию $300 млн ежегодно.

Яна Рождественская