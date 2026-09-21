Paramount урегулировала иски 12 штатов и продолжит слияние с Warner Bros.

Компания Paramount Skydance достигла соглашения с властями Калифорнии и еще 11 штатов, которые пытались заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery, Inc. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные неназванные источники. По их данным, переговоры успешно завершились в минувшие выходные. Ожидается, что о достигнутом соглашении будет объявлено после 21 сентября. Это позволит Paramount завершить слияние с Warner Bros., пишет агентство.

По данным источников Bloomberg, больше всего против соглашения возражали прокуроры штатов Массачусетс, Нью-Йорк, Коннектикут и Миннесота. Прокуратура штата Калифорния, которая была главным инициатором подачи исков, ранее сняла свои возражения. В итоге прокуроры четырех штатов пришли к выводу, что продолжать судебную тяжбу без участия Калифорнии, где расположены оба участника сделки, будет нецелесообразно, передают собеседники агентства.

По условиям соглашения, Paramount согласилась уступить требованиям штатов, которые хотели, чтобы в объединенной компании были созданы независимые редакционные советы для телекомпаний CBS и CNN, входящих в состав корпораций Paramount и Warner Bros. соответственно. Условия сделки также предусматривают для объединенной компании штраф, если она не выполнит обязательство выпускать в кинопрокат по 30 фильмов в год.

Во время обсуждений рассматривался вариант, при котором Paramount должна была бы выплачивать $30 млн за каждый фильм, не дотягивающий до этой квоты, пишет Bloomberg. В случае невыполнения целевого показателя компанию могли обязать продать свою долю в студии Miramax. Однако, по данным агентства, в итоговом соглашении этих пунктов, скорее всего, не будет. Представители Paramount, а также властей Калифорнии, Нью-Йорка, Миннесоты и Массачусетса не комментируют эти сообщения.

Евгений Хвостик