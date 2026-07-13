Власти 12 штатов США выступили против слияния Warner Bros. и Paramount
Прокурор штата Калифорния Роб Бонта сообщил, что прокуроры 12 штатов США подали иск против слияния медиакорпораций Paramount Skydance Corporation (Paramount) и Warner Bros. Discovery, Inc. (Warner Bros.). Иск подан в суд Северного округа Калифорнии от штатов Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон.
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В иске утверждается, что предлагаемое слияние «устранит конкуренцию между Paramount и Warner Bros., нанеся существенный ущерб кинотеатрам, кабельным дистрибуторам и в конечном итоге зрителям по всей стране. Если слияние состоится, объединенный гигант будет контролировать почти треть кинопроката и почти треть кабельного телевидения».
Истцы обратились к Warner Bros. и Paramount с просьбой не закрывать сделку до завершения судебного процесса. Если же компании не согласятся, истцы будут ходатайствовать о временном судебном запрете.
«Сегодня я возглавляю коалицию штатов, оспаривающих предлагаемое слияние Warner Bros. и Paramount и обращающихся в суд с просьбой заблокировать сделку. Незаконное слияние двух медиагигантов приведет к повышению цен, снижению качества и сокращению объемов контента для кино и телевидения»,— заявил прокурор Калифорнии Роб Бонта.
Предполагаемое слияние Warner Bros. и Paramount на сумму около $110 млрд ранее уже вызвало критику в США. В апреле более тысячи сотрудников телевидения и киноиндустрии в открытом письме выступили против сделки. В их числе актеры Хоакин Феникс, Эмма Томпсон, Джейн Фонда и др. Авторы считают, что слияние компаний приведет к сокращению рабочих мест и увеличению затрат на кинопроизводство. 9 июля стало известно, что киностудия Paramount отложила сделку почти на неделю — с 16 на 22 июля. Решение принято из-за требования прокуратуры штата Орегон предоставить для проверки документы по слиянию.
Слияния и поглощения компаний, особенно крупные сделки, неизбежно привлекают внимание антимонопольных органов, поскольку могут существенно ослабить конкуренцию на рынке. Такие сделки нередко приводят к правовым коллизиям и правовым последствиям, в том числе в части соответствия антимонопольному законодательству. Регуляторы стремятся не допустить формирования монополий, которые могут привести к повышению цен, снижению качества и уменьшению выбора для потребителей. Например, Федеральная комиссия США по торговле (FTC) ранее блокировала слияния компаний, обосновывая это риском существенного ущерба конкуренции и инновациям.
Процесс одобрения таких сделок требует прохождения проверок в различных юрисдикциях. Так, для слияния Anglo American и Teck Resources потребовалось одобрение регуляторов Канады, США, Великобритании и Китая. В другом случае, банк фото и изображений Getty Images отказался от слияния с Shutterstock из-за требования британского антимонопольного регулятора продать часть бизнеса, поскольку такое объединение могло ослабить конкуренцию в Великобритании. Исторически, еще в 1929 году, попытка Уильяма Фокса объединить кинокомпании Fox Film Corporation и Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) была расценена как попытка создания монополии. В случае установления нарушений антимонопольного законодательства компании могут быть привлечены к ответственности, для них могут быть предусмотрены штрафы и меры реагирования. Отказ от подобных сделок, как видно на примере Getty Images, может быть связан с невозможностью выполнить условия антимонопольных органов.