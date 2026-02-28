Reuters: Paramount приобретет Warner Bros. за $110 млрд

Корпорация Warner Bros. согласилась приобрести компанию Paramount Skydance за $110 млрд, пишет Reuters со ссылкой на аудиозапись собрания руководителей компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

«У Netflix было законное право сравнять предложение с предложением PSKY. Как вы все знаете, в итоге они решили этого не делать. Сегодня утром было подписано соглашение с PSKY. Вот на каком этапе все сейчас»,— сказал на встрече директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл.

По словам источников Reuters, Paramount может беспрепятственно получить одобрение антимонопольных органов Евросоюза.

Как пишет агентство, соглашение завершает войну ставок. Netflix отказался повышать размер предложения после того, как Paramount согласился выкупить Warner Bros. по цене $31 за акцию. В предыдущем соглашении цена составляла $27,75 за акцию.