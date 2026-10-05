Задержан гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев

По делу о коррупции задержан генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев, узнал «Ъ». Васильев возглавил парк «Патриот» в начале 2026 года.

Игорь Васильев в разные годы был сенатором от Республики Коми, главой Росреестра и губернатором Кировской области. В марте 2026 года источник ТАСС сообщил, что с января Васильев возглавляет парк «Патриот».

Предыдущий гендиректор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован в августе 2024 года по делу о мошенничестве. В августе 2025-го его приговорили к 5 годам колонии. 1 октября 2026 года под арест отправили генерал-майора Сергея Никитушкина — начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Управление руководит в том числе деятельностью парка «Патриот».

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Патриоте" опять откаты».