Арестован начальник управления Минобороны

В Москве 235-й гарнизонный военный суд отправил под арест начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майора Сергея Никитушкина. Соответствующее ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР было рассмотрено на заседании, состоявшемся вечером 30 сентября. Представитель ГВСУ настаивал, что, оставаясь на свободе, фигурант может каким-либо способом помешать расследованию уголовного дела. Защита предлагала ограничиться более мягкой мерой пресечения. Детали уголовного дела и какие именно деяния инкриминируются генералу, следствие пока не сообщает. Сергей Никитушкин — участник СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

Главное управление боевой подготовки ВС РФ занимается организацией боевой подготовки в Вооруженных силах, координирует деятельность органов военного управления по боевой подготовке соединений и воинских частей, комплектуемых резервистами, осуществляет руководство развитием учебно-материальной базы и обеспечением ВС материальными средствами боевой подготовки, а также руководит деятельностью федерального государственного автономного учреждения «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот"».

Александр Александров