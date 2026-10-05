Отопление в многоквартирных домах Тамбова включат 7 октября

Мэр Тамбова Максим Косенков подписал постановление о начале полноценного отопительного сезона в городе. Подача теплоносителя в многоквартирные жилые дома начнется со среды, 7 октября. Об этом сообщил сам господин Косенков в своем Telegram-канале.

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На проведение пусконаладочных работ теплоснабжающим предприятиям и управляющим компаниям отведено десять дней. Решение о досрочном запуске системы отопления принято в связи с изменением погодных условий. Несмотря на прогноз повышения температуры в ближайшие дни, руководство города отказалось от ожидания пятидневного периода со среднесуточным показателем +8 градусов.

«Всем горожанам хорошо известно, что подключение не проходит одномоментно, поэтому используем ближайшие дни, чтобы плавно войти в отопительный сезон»,— пояснил мэр Тамбова.

Он добавил, что теплоснабжающие организации будут действовать в соответствии с утвержденным графиком — в связке с управляющими компаниями. Детальный план работ власти города опубликуют на следующий день после подписания постановления.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце прошлой недели в Тамбове начали подавать тепло во все детские сады. В Мучкапском округе Тамбовской области отопительный сезон начался еще 15 сентября, в Пичаевском — 24 сентября. Накануне он стартовал в Орле. Также с 1 октября отопление начали включать в соцучреждениях Липецка и Курской области.

Егор Якимов