Dubai больше не Fly

Израиль усиливает меры безопасности на воздушном транспорте после инцидента с рейсом Дубай—Тель-Авив, который 30 сентября совершил посадку в Саудовской Аравии из-за попытки теракта. Как сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль ужесточает проверку личности всех пилотов, выполняющих рейсы в страну. Параллельно внутри израильских силовых структур разгорается дискуссия о том, кто несет ответственность за инцидент. Общая служба безопасности («Шабак») настаивает, что предупреждала о рисках, связанных с рейсами из ОАЭ, но не была услышана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский сантехник Янив Хаюн (на фото) сначала выволок злоумышленника из кабины самолета, а потом вернулся туда и выровнял падающий лайнер: сантехник видел по телевизору, как это делается

Фото: AP Израильский сантехник Янив Хаюн (на фото) сначала выволок злоумышленника из кабины самолета, а потом вернулся туда и выровнял падающий лайнер: сантехник видел по телевизору, как это делается

Фото: AP

Израиль ужесточает меры по защите безопасности на авиатранспорте. Об этом проинформировал 30 сентября пресс-секретарь израильского премьера Дорон Шпильман. По его словам, будут значительно пересмотрены протоколы отбора пилотов, которые выполняют рейсы в Израиль. Теперь перед тем, как любой самолет получит разрешение на заход в израильское воздушное пространство, службы безопасности должны иметь все данные на тех, кто сидит за штурвалом. Что касается полетов эмиратской авиакомпании Flydubai, на борту которой произошла попытка теракта 30 сентября, то Министерство транспорта Израиля приняло решение временно приостановить ее регулярные полеты в Тель-Авив для переоценки рисков.

Произошедшее на борту самолета Flydubai, выполнявшего 30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив, стало темой долгого телефонного разговора между Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. «Я подробно обсуждал этот инцидент с Биби (Нетаньяху.— “Ъ”),— заявил президент США, общаясь с журналистами в Белом доме.— Похоже, что второй пилот был террористом или сумасшедшим, который ударил командира ножом». Несмотря на ранение, командир экипажа — выходец из Индии Смит Маччхар — смог открыть тяжелую дверь в кабину, добавил господин Трамп, выразивший восхищение тем, что самолет и его пассажиров спас простой израильский сантехник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийский пилот Смит Маччхар — которого лидеры Израиля и Индии назвали героем за спасение пассажиров после того, как в среду коллега нанес ему ножевое ранение в ходе предполагаемой попытки разбить самолет авиакомпании Flydubai

Фото: ISRAEL FOREIGN MINISTRY / Handout / Reuters Индийский пилот Смит Маччхар — которого лидеры Израиля и Индии назвали героем за спасение пассажиров после того, как в среду коллега нанес ему ножевое ранение в ходе предполагаемой попытки разбить самолет авиакомпании Flydubai

Фото: ISRAEL FOREIGN MINISTRY / Handout / Reuters

Израильтянин Янив Хаюн, ворвавшись в открытую дверь кабины, применил удушающий захват к пилоту, ранившему ножом командира корабля, и выволок его наружу, где другие пассажиры помогли ему скрутить злоумышленника. Вернувшись в кабину, Хаюн потянул штурвал на себя, чтобы выровнять падающий лайнер: сантехник любил смотреть телешоу про авиакатастрофы, поэтому в теории знал, что делать при потере высоты.

Рейс FZ1073 вылетел из Дубая в Тель-Авив почти в 6:00 утра по местному времени, однако уже через два с половиной часа после взлета он начал резко менять эшелон. Всего за две минуты лайнер снизился более чем на 5 тыс. м. «Мы почувствовали, как самолет резко накренился и начал немного вращаться, все закричали, дети плакали,— рассказала телеканалу CNN пассажирка по имени Мика.— Я была уверена, что умру». Сам экипаж успел предупредить наземные службы сигналом с кодом 7700 (общая аварийная ситуация), а затем сменил его на 7500 (попытка захвата или угона). В ответ на это ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) экстренно подняли в воздух свои истребители.

Большой удачей было то, что на рейсе FZ1073 находились два резервных пилота, которые зашли в кабину, выровняли лайнер и успешно посадили его в Саудовской Аравии. Второй пилот — выходец из Омана, ранивший командира корабля,— был передан саудовским службам безопасности, которые по завершении предварительной проверки должны передать его ОАЭ.

В интервью телеканалу Fox News Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее попыткой теракта в стиле атаки 11 сентября 2001 года. «Я не знаю точных сведений о личности нападавшего, но очевидно, что он ненавидел израильтян, потому что собирался убить около 170 из них на борту этого самолета, а также покончить с собой. Это фанатизм и ненависть невообразимого масштаба»,— подчеркнул глава израильского правительства.

Отдельно господин Нетаньяху рассказал о встрече с Янивом Хаюном, которая состоялась вскоре после его возвращения в Израиль. «Я спросил его: "Как ты это сделал?" Он ответил: "Я просто должен был это сделать". Там находилась его семья, там были 174 пассажира, большинство из которых — израильтяне. Он должен был их спасти и действовал хладнокровно и героически»,— рассказал премьер-министр.

Нетаньяху провел с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Зайедом переговоры об усилении безопасности на авиатранспорте. Власти Эмиратов распорядились создать специальную следственную группу для расследования инцидента. Она будет рассматривать в том числе версию о попытке теракта.

Израиль использует одни из самых строгих в мире протоколов в сфере авиационной безопасности. В рамках этих правил иностранные авиакомпании должны получить допуск от Центра оперативного управления авиационной безопасностью Израиля, прежде чем им будет разрешено выполнять рейсы в аэропорты страны. Однако не все рейсы проверялись с необходимой тщательностью, указывают источники издания «Маарив» в «Шабаке». По их словам, сейчас в израильских службах безопасности ведется дискуссия о том, почему стал возможен инцидент на борту авиакомпании Flydubai.

В эфире CNN Нетаньяху заявил, что у Израиля не было конкретных разведывательных данных о попытке угона рейса Flydubai, однако он признал, что «поступало много информации о том, что иранские прокси-силы, особенно "Хезболла" и "Хамас", планируют нападения на Израиль и на израильских граждан за рубежом». Как утверждают источники израильского 12-го канала, руководство «Шабака» в течение нескольких месяцев предупреждало о недостаточности мер безопасности на рейсах из Эмиратов. В ведомстве подчеркивают: если бы его вовремя услышали, подобный инцидент можно было бы предотвратить.

Нил Кербелов