Самолет спасли от пилота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о своей версии инцидента с самолетом Flydubai, рейс которого чуть не закончился катастрофой. Авиакомпания пока лишь признала факт потасовки на борту, заявив, что для объяснения мотивов нужно дальнейшее расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление по поводу инцидента с самолетом Flydubai, совершавшим рейс из Дубая в Тель-Авив. Как уже сообщал “Ъ”, во время полета над Саудовской Аравией лайнер начал резко снижаться и отклонился от маршрута, подав сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. В итоге самолет выровнялся и произвел посадку в аэропорту саудовского города Табук в 9:58 мск. На борту находились 174 пассажира, большинство из них — израильтяне. Вскоре в СМИ появились сообщения о драке пилотов самолета и другие версии произошедшего.

Господин Нетаньяху, ссылаясь на разговор с одним из пассажиров-израильтян, заявил, что один из пилотов ударил второго ножом и, судя по всему, пытался разбить самолет со всеми пассажирами.

По словам господина Нетаньяху, когда самолет стал резко снижаться, несколько пассажиров, включая его собеседника, прорвались в кабину пилотов и обезвредили пилота. После этого управление самолетом взял на себя второй экипаж, члены которого смогли стабилизировать и посадить самолет. Господин Нетаньяху также сообщил, что нападавший арестован.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже заявил, что, скорее всего, имела место «попытка джихадистского теракта». По его словам, катастрофа была предотвращена «только благодаря отваге некоторых пассажиров-израильтян». В свою очередь представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил о героизме пилота из ОАЭ, который «дрался как лев, защищая жизни пассажиров».

После заявления господина Нетаньяху авиакомпания Flydubai опубликовала обновление собственного заявления. Ранее она сообщила лишь о том, что в небе имел место инцидент, не раскрыв никаких подробностей. Теперь она заявила, что на борту произошла потасовка. Авиакомпания также подтвердила, что на борту находился запасной экипаж, который взял управление самолетом на себя. Flydubai отказалась сообщать что-либо о мотивах участников инцидента, заявив, что расследование произошедшего продолжается.

CNN сообщил, что большинство пассажиров уже посадили на другой рейс Flydubai в Тель-Авив. Тем временем в соцсетях появились видео, на которых пассажиры самолета кричат, когда он начинает падать, на других видео — люди в крови, вероятно, принимавшие участие в обезвреживании пилота. BBC поговорила с авиационным экспертом из Кингстонского университета Марко Чаном. Тот заявил, что резкое снижение лайнера — с 17 тыс. футов (5,2 тыс. м) до 10 тыс. футов (3 тыс. м) — могло быть вызвано тем, что пилоты боролись за контроль над штурвалом самолета.

Яна Рождественская