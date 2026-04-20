Евгений Писцов покинул пост мэра Березовского спустя 14 лет работы главой

Глава Березвского Евгений Писцов покинул руководящий пост в связи с заявлением об уходе по собственному желанию, рассказал «Ъ-Урал» управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс. По его словам, депутаты одобрили досрочную отставку градоначальника на внеочередном заседании местной думы. «Решение о врио сейчас принимается по изменившемся законодательству губернатором. Как оно будет принято, так будет известно, с какого дня и кто будет исполняющим обязанности главы Березовского до проведения конкурсных процедур. С момента отставки главы это порядка 60 дней»,— пояснил он. В пресс-службе представительного органа «Ъ-Урал не стали комментировать решение депутатов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О возможной отставке господина Писцова после выхода из отпуска в ближайшее время «Ъ-Урал» стало известно на прошлой неделе. На тот момент мэр не стал отвечать на звонки корреспондента «Ъ-Урал».

Евгений Писцов руководил Березовским с декабря 2011 года (был избран на прямых выборах), в 2015 и 2019 годах местная дума переутверждала его на пост градоначальника. Широкую известность на федеральном уровне выборы главы города получили в январе 2025 года, когда представительный орган выступил против переизбрания мэра. По итогам голосования 17 из 23 депутатов одобрили «технического» кандидата, начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя Евгения Писцова. Чиновница отказалась вступать в должность из-за «атмосферы конфликта» и обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании недействительным (иск был удовлетворен в марте). Господин Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, на решение думы тогда якобы повлиял бывший глава города, депутат заксобрания, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский признал, что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы. Собеседник добавил, что в мае областные власти договорились с представительным органом Березовского и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что мэр будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.

В июле 2025 года дума Березовского со второй попытки одобрила переизбрание Евгения Писцова на четвертый срок. В его поддержку выступили 16 депутатов, двое — испортили бюллетень.

