«Я тоже исполнял обязанности»

Власти Свердловской области впервые прокомментировали ситуацию со срывом выборов мэра Режа — гордума трижды с июля не смогла утвердить главу. Руководство региона пообещало найти компромисс, после чего депутаты «сделают выбор». Эксперт напомнил, что ранее губернатор уже принимал решение о роспуске городской думы Режа, которая два года не могла принять Устав.



Фото: Василий Алексеев Врио главы Режевского муниципального округа Евгений Чепчугов

Фото: Василий Алексеев

Должность главы Режа стала вакантной в марте, когда мэр Иван Карташов перешел в правительство Свердловской области на пост заместителя министра экономики и территориального развития. Заявки в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность градоначальника подали восемь человек. В финал вышли двое — заместитель главы отдела аудита и технологического сопровождения компании «Уралмеханобр» (входит в структуру УГМК) Евгений Чепчугов и директор школы №27 в селе Арамашка Ирина Гаренских.

Первое заседание городской думы Режа по рассмотрению их кандидатур должно было состояться в июле. Однако вместо необходимых 14 депутатов пришли только 12. На следующий день и.о. губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил врио главы Режа Евгения Чепчугова, который приступил к исполнению обязанностей 23 июля.

Дума Режа планировала рассмотреть вопрос об избрании мэра 17 сентября и 15 октября, однако вновь столкнулась с нехваткой депутатов. Как пояснил «Ъ-Урал» и.о. председателя думы Александр Алферьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), на последнее заседание пришли шесть справороссов, самовыдвиженец и по одному депутату от «Единой России» (ЕР) и КПРФ. Остальные девять единороссов и два представителя от СРЗП пропустили рассмотрение вопроса.

«Дума уже в третий раз не может собраться, чтобы принять решение об избрании главы. Видимо, у представителей ЕР возникли разногласия с и.о. мэра или с тем, кто принимает решение»,— сказал господин Алферьев.

Депутат-самовыдвиженец Евгений Сурнин даже призвал единственного в зале депутата от ЕР Светлану Николаеву «не срывать выборы». «Приходите и проголосуйте против Чепчугова, если вам он не нравится, но запустите процедуру. Я и мои соратники буду голосовать за Чепчугова, и не только потому, что это кандидат, согласованный губернатором»,— подчеркнул он.

Власти Свердловской области впервые прокомментировали ситуацию в Реже спустя неделю после срыва третьего заседания по выборам мэра. Отвечая на вопрос «Ъ-Урал» губернатор Денис Паслер пообещал, что депутаты «сделают выбор и утвердят главу».

«Я не вижу здесь проблемной точки. Врио работает, назначен, все текущие вопросы решаются. Я тоже исполнял обязанности как губернатор, это же не говорит о том, что не было главы региона»,— сказал он.

Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства области Сергей Никонов подчеркнул, что власти «продолжают консультации с депутатским корпусом». «Обязательно найдем компромиссное решение, которое позволит представительному и исполнительному органам власти муниципалитета работать во взаимодействии друг с другом. Когда есть согласие и компромисс, есть возможность смотреть вперед и развиваться»,— подчеркнул он. Первый вице-спикер свердловского заксобрания, глава исполкома реготделения ЕР Дмитрий Жуков заверил, что депутаты от партии поддержат кандидатуру Евгения Чепчугова на вопросе об избрании мэра на ближайшем заседании думы Режа. «Болели несколько человек, без них не получилось избрать»,— пояснил единоросс.

Евгений Чепчугов рассказал «Ъ-Урал», что за три месяца руководства муниципалитетом выстроил «хорошие отношения» со всеми членами депутатского корпуса.

«Моя кандидатура согласовывалась на всех уровнях: с областной властью и местными акторами. Затягивание голосования связано с нерегулируемостью внутриполитической системы в Реже, здесь не надо винить депутатов, следует разобраться с ситуацией, партийным руководством и мотивами его действий»,— пояснил врио мэра. По его словам, ему никто из депутатов претензий не высказывал.

Господин Чепчугов подчеркнул, что ситуация в городе «в определенных моментах критичная, но управляема».

«Надо решать проблемы в ЖКХ и в социальной сфере, виденье этого есть. Стоит задача вернуть разъехавшееся население за счет развития инфраструктуры и создания комфортной городской среды. Находясь в 70 км от Екатеринбурга и имея такие природные богатства, потенциал, стыдно быть в аутсайдерах»,— сказал врио мэра.

Политолог Александр Белоусов напомнил, что в Реже непростая политическая ситуация, есть несколько групп влияния, находящихся в состоянии конфликта друг с другом. В 2016 году губернатор Евгений Куйвашев (в марте 2025 года его сменил Денис Паслер) даже принял решение о роспуске городской думы — представительный орган в течение двух лет не мог привести Устав муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством и избрать мэра.

Эксперт считает, что для решения конфликта областные власти попытаются избрать на ближайших выборах (планируются в 2026 году) «монолитную думу» с большинством подконтрольных депутатов.

Александр Алферьев сообщил «Ъ-Урал», что депутаты планируют рассмотреть вопрос об избрании мэра в ноябре, если не будет принято решение утвердить главу на внеочередном заседании думы.

Василий Алексеев