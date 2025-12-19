Спикер переждал созыв

Депутат Андрей Касьяненко возглавил думу Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) после отставки спикера Вениамина Бикташева, который обвинял мэра Алексея Стасенка в выплате самому себе новогодней премии в 1 млн руб. и заявлял о получении от градоначальника черепно-мозговой травмы. Господин Касьяненко напомнил, что уже возглавлял представительный орган в 2016-2018 годах. По его словам, он намерен применить опыт для поиска компромисса с депутатами из разных «групп влияния». По мнению эксперта, лояльный к мэру Алексею Стасенку председатель может облегчить реализацию крупных инфраструктурных проектов мэрии в городе.

Депутаты думы Среднеуральска избрали нового председателя спустя шесть месяцев с момента отставки спикера Вениамина Бикташева, который решил оставить пост по собственному желанию в мае.

Во время рассмотрения его заявления на заседании думы заместитель прокурора Верхней Пышмы и Среднеуральска Олег Бондарь потребовал досрочно лишить политика должности председателя и мандата в связи с представлением надзорного ведомства, согласно которому парламентарий в рабочее время находился в отпуске и использовал служебный автомобиль в личных целях. Депутаты не стала удовлетворять требования, в связи с чем прокурор Верхней Пышмы обратился в Верхнепышминский городской суд, который лишил мандата Вениамина Бикташева.

Отставке спикера предшествовал его конфликт с мэром Алексеем Стасенком. В декабре 2024 года Вениамин Бикташев заявил, что глава Среднеуральска предпринял «все возможные действия» для получения новогодней премии в 1 млн руб. за счет средств, выделенных на переселение из аварийного ветхого жилья. Господин Стасенок тогда заверил, что инициатива о выплате исходила от самих депутатов, однако от денежного поощрения он отказался. В мае глава Среднеуральска предложил членам местного отделения «Единой России» обсудить представление прокурора в отношении председателя, однако Вениамин Бикташев выступил против.

По его словам, после спора между ним и мэром произошла драка, в ходе которой он якобы получил черепно-мозговую травму. Алексей Стасенок тогда подтвердил «Ъ-Урал» возникновение конфликта, но подчеркнул, встреча ограничилась разговором «на повышенных тонах».



Как рассказали «Ъ-Урал» несколько депутатов гордумы Среднеуральска, на вопросе об избрании нового председателя на заседании 18 декабря возник спор. «Группа депутатов предложила Александра Тарасова, он уехал, ну нельзя предлагать человека в спикеры, которого нет на заседании думы. Тогда они предложили Ирину Юшенкову, то есть без разницы кого, главное, чтобы из их команды»,— рассказал один из собеседников. По итогам голосования из 13 присутствующих депутатов девять поддержали кандидатуру Андрея Касьяненко, три — госпожи Юшенковой, один бюллетень был испорчен.

Господин Касьяненко уже возглавлял представительный орган Среднеуральска с 2016 года.

В октябре 2018 года дума города большинством голосов выбрала нового спикера Василия Борисенкова. Андрей Касьяненко тогда назвал решение группы депутатов «нелегитимным», отметив, что оно было принято в его отсутствии после закрытия заседания, в связи с чем он формально остался на своем посту. На наличие двух спикеров в думе Среднеуральска обратил внимание полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов (занимал должность в 2018-2020 годах), который призвал свердловского губернатора Евгения Куйвашева (возглавлял Средний Урал в 2012-2025 годах) разобраться.

Господин Касьяненко пытался оспорить решение думы об его отставке, однако Свердловский областной суд признал правомочным прекращение его полномочий, установив, что депутаты не нарушили процедуру проведения заседания.

В разговоре с «Ъ-Урал» Андрей Касьяненко признал, что сплотить депутатов гордумы будет не просто. «Часть депутатов находятся под эгидой управляющей компании, есть свой предводитель, который дает указания, и будет сложно найти общий язык»,— пояснил председатель.

По его словам, депутаты должны активнее участвовать в работе думских комиссий, посещать городские учреждения и мероприятия, чтобы «к ним можно обратиться не только в день приема, но и в любой другой».

Новый спикер подчеркнул, что дума и администрация Среднеуральска должны прекратить противостояние и «работать под единым флагом». Он добавил, что одним из его первых совместных мероприятий с мэром после избрания станет встреча с жителями по вопросу реализации генплана города. «Народ возбудился, некоторые говорят, что будет снос домов. Это не так. Выделили район под многоэтажную застройку в частном секторе, придет застройщик и предложит продать свои участки. Если жители готовы, компания их выкупит и начнет стройку. Если отказывают, то застройщик ничего сам сносить не будет, и администрация, потому что это не ветхое жилье, а частная собственность»,— заверил спикер.

По словам Андрея Касьяненко, большая часть думы настроена «дружить с администрацией». «Город начал развиваться, и мы видим его дальнейшие перспективы, в этом плане главу поддерживаем, видим, что он работает»,— пояснил председатель.

В разговоре с «Ъ-Урал» мэр Алексей Стасенок заверил, что господин Касьяненко является «одним из самых нейтральных кандидатов» на пост спикера, который «ни к каким лагерям, бизнес-сообществам не принадлежит».

Новый председатель думы Среднеуральска, благосклонный к мэру Алексею Стасенку, облегчит возможность администрации реализовывать крупные инфраструктурные проекты в городе, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «Глава устранил личностные разногласия в обсуждении идей развития города, что дает возможность сконцентрироваться на претензиях к самим проектам и на их реализации»,— сказал он.

Василий Алексеев