Reuters: экспорт нефти с Ближнего Востока превысил показатели начала года

Поставки сырой нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По подсчетам аналитиков, экспорт нефти из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также 27–29 сентября, достигнув значений от 19,5 до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с). С марта 2025 года по февраль 2026-го средний объем экспорта составлял 18 млн б/с. По состоянию на 1 октября среднее семидневное значение экспорта составило 18,5 млн б/с. Этот показатель учитывает транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе.

По данным Kpler, общий объем экспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов (за исключением газа) за семь дней до 30 сентября в среднем составил 22,4 млн б/с. В сентябре также выросло количество партий сжиженного природного газа (СПГ), перевезенных через Ормузский пролив — показатель достиг максимума с февраля. До начала войны с Ираном через пролив проходили около 125 крупных коммерческих судов в день, и на этот маршрут приходилось около 20% мировых поставок сырой нефти и СПГ, напоминает компания.

В марте министры энергетики стран G7 заявили о готовности принять в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА) все необходимые меры для борьбы с ростом цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. К началу октября страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из обещанных 400 млн. На прошлой неделе нефть Brent превысила $102 за баррель. Президент США Дональд Трамп уверял, что цены на нефть упадут, как только закончится военная операция США и Израиля против Ирана.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть сковали хуситы».