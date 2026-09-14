Нефть сковали хуситы

Стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE достигала $109,7 за баррель, обновив максимум с начала мая. Этот результат на 4,8% превысил значение закрытия 11 сентября. Котировки нефти WTI, подорожавшие за день почти на 5%, до $104,9 за баррель, достигли максимума с 19 мая. С начала сентября цены выросли на 22–23%.

Основной фактор нынешнего резкого роста котировок — это увеличение рисков для физических поставок с Ближнего Востока, где, помимо взаимных ударов США и Ирана, активизировались боевые действия со стороны хуситов. За последнюю неделю ракетным ударам подверглись нефтяные и нефтетранспортные объекты Саудовской Аравии. В дополнение к этому закрепление хуситов на архипелаге Ханиш повышает риски движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив, через который в 2025 году ежедневно перевозилось около 4,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. «Рынок фактически теряет резервный маршрут, потому что при ограничениях в Ормузе саудовский нефтепровод East—West с выходом к Янбу оставался главным обходным маршрутом. Теперь еще и Баб-эль-Мандеб оказывается в зоне прямого контроля и атак хуситов»,— констатирует независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. В нынешних условиях она не исключает подъема котировок до $115–120 за баррель, а при затяжной остановке маршрута и системных атаках на суда возможен рост и к $130–135 за баррель.