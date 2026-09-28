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Трамп спрогнозировал падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть упадут, как только закончится военная операция США против Ирана. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

«Я думаю, что произойдет следующее: мы очень скоро победим в этой войне», — сказал Дональд Трамп во время общения с журналистами (цитата по Fox News). По его словам, США будут оказывать военное и экономическое давление на Иран.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Одним из ее последствий стала блокировка Ормузского пролива — одного из главных каналов поставки нефти на Ближнем Востоке. Цена на нефть марки Brent на закрытии торгов в пятницу, 25 сентября, составляла $105 за баррель. В день начала операции Brent торговался на уровне $72 за баррель.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для заметного снижения цен недостаточно прекращения боевых действий: рынку нужно подтвержденное восстановление регулярного прохода танкеров через Ормузский пролив. Частичный запуск возможен по заранее заданному безопасному коридору, но его ограниченная пропускная способность не обеспечит прежний объем поставок. В августе 2026 года власти Ирана связывали свободный проход коммерческих судов со снятием американских санкций, то есть восстановление движения может зависеть и от политической договоренности.

Даже при соглашении и регулярном судоходстве быстрое возвращение Brent к уровням до конфликта маловероятно: по оценке от 25 мая 2026 года, цена могла снизиться до $85–92 за баррель, но остаться выше $85 из-за истощения запасов и напряженности физического рынка. Кроме того, для признания маршрута полностью безопасным потребуется обследовать весь пролив; этот процесс, по оценке от 15 июня 2026 года, может занять до полугода, поэтому страховые ставки останутся повышенными.

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