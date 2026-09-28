Трамп спрогнозировал падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть упадут, как только закончится военная операция США против Ирана. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

«Я думаю, что произойдет следующее: мы очень скоро победим в этой войне», — сказал Дональд Трамп во время общения с журналистами (цитата по Fox News). По его словам, США будут оказывать военное и экономическое давление на Иран.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Одним из ее последствий стала блокировка Ормузского пролива — одного из главных каналов поставки нефти на Ближнем Востоке. Цена на нефть марки Brent на закрытии торгов в пятницу, 25 сентября, составляла $105 за баррель. В день начала операции Brent торговался на уровне $72 за баррель.