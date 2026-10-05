Главные новости к утру 5 октября

Два кандидата партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Республики Сербской Милорада Додика победили на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине. Саво Минич выиграл на выборах президента РС, а Желька Цвиянович — на выборах сербского члена президиума Боснии и Герцеговины.

Луис Инасио Лула да Силва и Флавиу Болсонару прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии. В первом туре господин Болсонару набрал более 47% голосов. За Лулу да Силву проголосовало свыше 45%.

США вывели все 12 стратегических бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы Фэрфорд спустя неделю после того, как на объекте предотвратили попытку теракта. По данным Axios, такое решение связано с новыми угрозами безопасности со стороны Ирана.

За последние сутки вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли 106 авиаударов и ракетных ударов по столице Йемена Сане. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил движения «Ансар-Аллах» (хуситов) Яхья Сариа.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад подал в отставку. Временно исполняющим обязанности министра назначен Хамид Бовард. До этого он занимал должность управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Бывший британский принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор подал в суд иск против полиции долины Темзы из-за обысков в его поместье, связанных с расследованием его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.