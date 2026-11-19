Глава региона также рассказал, что при ударе загорелись несколько автомобилей, много машин повреждено. Жильцов всех поврежденных домов Александр Хинштейн пообещал оперативно разместить в пунктах временного размещения и оказать им всю необходимую помощь, в том числе направить выплаты.