При атаке БПЛА в Курске пострадали девять человек
При атаке БПЛА в Курске пострадали девять человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В центре города, по его словам, осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе под завалы частного дома попал 12-летний ребенок, его уже спасли. Также ранены две посетительницы частной клиники. Еще одна пострадавшая — в районе Льговского поворота в Курске.
Господин Хинштейн добавил, что после падения обломков БПЛА от взрывной волны повреждены многоквартирный и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медколледж. Кроме того, есть повреждения фасада здания и окон травмпункта. Пациенты и посетители больницы не пострадали, заверил губернатор.
Глава региона также рассказал, что при ударе загорелись несколько автомобилей, много машин повреждено. Жильцов всех поврежденных домов Александр Хинштейн пообещал оперативно разместить в пунктах временного размещения и оказать им всю необходимую помощь, в том числе направить выплаты.
«Никто без крыши над головой не останется. После обследования домов поможем с восстановлением — в первую очередь, нужно оперативно закрыть тепловой контур»,— указал глава региона. По поводу ремонта суда он уже обратился к гендиректору судебного департамента при Верховном суде Геннадию Лопатину.
Александр Хинштейн отметил, что образовательным учреждениям необходимо действовать как при ракетной опасности. Вторую смену необходимо перевести на дистанционное обучение, призвал губернатор.