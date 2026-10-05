Министр нефти Ирана подал в отставку

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад подал в отставку. Об этом сообщил замглавы администрации президента по коммуникациям и информации Мехди Табатабаи.

«Мохсен Пакнежад подал прошение об отставке с поста министра нефти по личным причинам; ранее президент отклонил этот запрос. Однако, приняв во внимание его настойчивость, (президент Ирана Масуд.— “Ъ”) Пезешкиан одобрил его отставку», — приводит IRNA заявление господина Табатабаи.

Временно исполняющим обязанности министра нефти президент Ирана назначил Хамида Боварда. В указе отмечаются компетентность и опыт работы господина Боварда на руководящих должностях, передает IRNA. До этого он занимал должность управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).