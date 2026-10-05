Бывший принц Эндрю начал судиться с полицией из-за обысков по делу Эпштейна

Бывший британский принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор подал в суд иск против полиции долины Темзы из-за обысков в его поместье, связанных с расследованием его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили Politico и The Telegraph.

Бывшего принца Эндрю задержали в феврале 2026 года. Полиция провела обыск в его доме в поместье Сандрингем и в его бывшей резиденции в Роял-Лодж в Виндзоре. Самого принца Эндрю отправили на допрос, который длился более 12 часов. Его отпустили под залог, а следствие продолжилось, однако до сих пор не принесло никаких результатов. Полиция проверяет его сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных Эпштейну до других преступлений сексуального характера. Сам бывший принц отрицает свою вину.

Юристы бывшего британского принца планируют проверить, были ли законными ордера на обыск, выданные судьей Олд-Бейли по ходатайству полиции долины Темзы. По информации The Telegraph, на этой неделе в Высоком суде состоится закрытое слушание, на котором обсудят возможное обнародование судебных документов, касающихся этого разбирательства. Газета отмечает, что иск Эндрю Маунтбаттен-Виндзора стал первым случаем со времен суда над Карлом I в 1649 году, когда член королевской семьи оспаривает законность уголовного преследования в отношении себя.