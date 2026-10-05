Бывший принц Эндрю начал судиться с полицией из-за обысков по делу Эпштейна
Бывший британский принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор подал в суд иск против полиции долины Темзы из-за обысков в его поместье, связанных с расследованием его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили Politico и The Telegraph.
Бывшего принца Эндрю задержали в феврале 2026 года. Полиция провела обыск в его доме в поместье Сандрингем и в его бывшей резиденции в Роял-Лодж в Виндзоре. Самого принца Эндрю отправили на допрос, который длился более 12 часов. Его отпустили под залог, а следствие продолжилось, однако до сих пор не принесло никаких результатов. Полиция проверяет его сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных Эпштейну до других преступлений сексуального характера. Сам бывший принц отрицает свою вину.
Юристы бывшего британского принца планируют проверить, были ли законными ордера на обыск, выданные судьей Олд-Бейли по ходатайству полиции долины Темзы. По информации The Telegraph, на этой неделе в Высоком суде состоится закрытое слушание, на котором обсудят возможное обнародование судебных документов, касающихся этого разбирательства. Газета отмечает, что иск Эндрю Маунтбаттен-Виндзора стал первым случаем со времен суда над Карлом I в 1649 году, когда член королевской семьи оспаривает законность уголовного преследования в отношении себя.
В феврале 2026 года Карл III санкционировал сотрудничество Букингемского дворца с полицией в расследовании против Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, подозреваемого в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. При этом королевская семья, согласно информации The Telegraph, не знала о содержании документов, свидетельствующих о связях Маунтбеттен-Виндзора с Эпштейном, однако общественное давление вынудило её выразить озабоченность.
Правозащитные организации, представляющие жертв Джеффри Эпштейна, в августе 2026 года обратились к премьер-министру Великобритании Энди Бернему с просьбой начать открытое расследование связей британской элиты с финансистом, согласно The Telegraph. Особое внимание они уделили Эндрю Маунтбаттен-Виндзору, которого подозревают в тайной пересылке секретной информации Эпштейну и злоупотреблении служебным положением.
В 2025 году принц Эндрю лишился всех королевских титулов после беседы с Карлом III, как писала газета Times, достигшая «точки кипения» в отношениях с ним из-за череды скандалов. В декабре 2025 года Карл III лишил Эндрю ещё двух титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена.