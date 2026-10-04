Хуситы заявили о более чем 100 ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки

За последние сутки вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли 106 авиаударов и ракетных ударов по столице Йемена Сане. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил движения «Ансар-Аллах» (хуситов) Яхья Сариа. Его слова приводит пресс-служба движения в Telegram-канале.

По словам господина Сария, вооруженные силы Саудовской Аравии били по гражданским объектам Саны и еще пяти провинций: Эль-Джауф, Таиз, Амран, Хадджа и Саада. Атаки осуществлялись с помощью истребителей F-15 и Typhoon, поднявшихся с авиабаз Хамис-Мушайт и Таиф. Ракетные удары наносили с территории города Наджран, утверждает представитель хуситов. Он добавил, что общее число авиаударов и ракетных атак на Йемен с момента эскалации конфликта с Саудовской Аравией превысило 1,5 тыс.

Конфликт Саудовской Аравии и хуситов обострился в июле после авиаудара по аэропорту Саны. Войска международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, ударили по взлетно-посадочной полосе, пытаясь помешать посадке самолета с высокопоставленными хуситами. В начале сентября хуситы захватили портовый город Моху на западном побережье Йемена, взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и начали атаковать острова Ханиш в Красном море. Сегодня президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции против движения «Ансар-Аллах».