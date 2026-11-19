Министры обороны и финансов России присутствуют на встрече Путина, Трампа и Си
Белоусов, Силуанов, Орешкин и Лавров участвуют в переговорах Путина, Трампа и Си
На трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина присутствуют российские министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.
Президенты России и США, а также председатель КНР проводят первую в истории трехстороннюю встречу. Она проходит на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.
До этого главы государств встречались отдельно в кулуарах саммита. На двусторонних переговорах обсуждался в том числе украинский конфликт.