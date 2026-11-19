Поглощение с большим аппетитом
Стоимость M&A-сделок в ИТ выросла более чем втрое
Российский рынок сделок M&A в ИТ сокращается по их числу, но по объему они становятся крупнее: их медианная стоимость за девять месяцев выросла более чем втрое, до 1,8 млрд руб. Объем менее крупных сделок по итогам года может увеличиться на четверть. Одновременно ИТ-инвесторы снижают активность, а банки и финансовые группы укрепляют позиции. Эксперты ожидают, что в 2027 году сделок останется относительно немного, а заметное оживление рынка возможно только во втором полугодии.
Медианный объем M&A-сделок с российскими ИТ-активами за девять месяцев 2026 года составил 1,8 млрд руб.— более чем втрое выше показателя за 2025 год, когда он достигал 570 млн руб. Это следует из исследования «Акселератора ФРИИ» и IPO Advisory Board, подготовленного при участии АК&М. Медианную стоимость авторы исследования учитывали без крупнейших сделок (дороже $200 млн). Общий объем сделок без учета таких покупок в январе—сентябре составил 27,4 млрд руб., почти достигнув результата за весь 2025 год в 27,7 млрд руб. По расчетной оценке, по итогам года показатель может вырасти примерно на 25%, до 34,7 млрд руб.
Весь российский рынок M&A за девять месяцев 2026 года оценивается в $28,7 млрд (около 2,37 трлн руб.) — на 16,6% больше год к году. По оценке авторов исследования, к концу года объем может достичь примерно $48 млрд (3,96 трлн руб.) против $41,1 млрд (3,39 трлн руб.) в 2025 году.
Всего в январе—сентябре было заключено 14 сделок с российскими ИТ-активами, стоимость которых была раскрыта или оценена АК&М. Их совокупный объем с учетом крупнейших покупок достиг 62,4 млрд руб., более чем вдвое превысив результат за весь 2025 год — 27,7 млрд руб. Около 56% суммы 2026 года обеспечило приобретение «Авто.ру» «Т-Технологиями» за 35 млрд руб. В эту выборку не вошла сделка по покупке 41,9% акций ГК «Элемент» Сбербанком — ее стоимость составила 27 млрд руб., по данным банка.
Одновременно меняется состав покупателей компаний. На шесть крупнейших «консолидаторов» — «Ростелеком», Softline, «Яндекс», VK, Точка-банк и «Астру» — за девять месяцев пришелся 21% сделок против 50% за весь 2025 год. Банки и финансовые группы, наоборот, стали чаще интересоваться активами: их доля в ИТ-сделках, по данным АК&М, выросла с 9% до 18%. Покупателями выступили «Точка», Альфа-банк, «Т-Технологии» и «Займер». По оценке авторов исследования, в 2027 году банки и финансовые группы сохранят роль крупных покупателей ИТ-компаний.
Сокращение количества сделок может быть связано с общей экономической ситуацией, полагает инвестиционный директор инвесткомпании Kama Flow Кирилл Тищенко. Многие игроки откладывают планы по расширению бизнеса, тогда как крупные игроки продолжают приобретать активы для решения стратегических задач, подчеркнул он.
Приобретения также позволяют компаниям получать недостающие технологии без длительной самостоятельной разработки, говорит господин Тищенко.
«Базис» купил разработчика платформы Proto, дополнив свою линейку технологиями мониторинга и аналитики и сократив сроки их внедрения по сравнению с самостоятельной разработкой. «Группа Астра», в свою очередь, приобрела долю в разработчике ИИ-решений AiB и запустила новое направление «Астра ИИ», перечислил он.
Еще одна тенденция — формирование собственной инфраструктуры крупными игроками и экосистемами, прежде всего за счет приобретения дата-центров, говорит руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Виталий Шапошников. Так, Selectel купил M1Cloud, а Герман Греф допустил возможность приобретения «Сбером» действующих ЦОДов на рынке, напоминает он.
Рынок M&A может оживиться во второй половине 2027 года, полагает господин Тищенко. Макроэкономическая ситуация оказывает давление на бизнес, выручка многих компаний смещается на более поздние сроки, поэтому дополнительной ликвидности на приобретение внешних активов у бизнеса недостаточно, подчеркнул он.