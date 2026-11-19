Медианный объем M&A-сделок с российскими ИТ-активами за девять месяцев 2026 года составил 1,8 млрд руб.— более чем втрое выше показателя за 2025 год, когда он достигал 570 млн руб. Это следует из исследования «Акселератора ФРИИ» и IPO Advisory Board, подготовленного при участии АК&М. Медианную стоимость авторы исследования учитывали без крупнейших сделок (дороже $200 млн). Общий объем сделок без учета таких покупок в январе—сентябре составил 27,4 млрд руб., почти достигнув результата за весь 2025 год в 27,7 млрд руб. По расчетной оценке, по итогам года показатель может вырасти примерно на 25%, до 34,7 млрд руб.