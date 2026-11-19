«Мы действительно делаем историю», — заявил Дональд Трамп во время открытой части. «Слишком часто прежние лидеры избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия... Мы выбираем другой курс. Исторический саммит дает нам шанс найти новые возможности и, надеюсь, создать лучшее будущее для всех нас», — сказал он.