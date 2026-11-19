Путин утвердительно кивнул на вопрос о «Ялте 2.0» про встречу с Си и Трампом
Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников стал единственным среди сотен журналистов, кто задал вопрос на трехсторонней встрече. «Владимир Владимирович, похоже на Ялту 2.0?» — спросил Андрей Колесников. Российский президент услышал, подумал и утвердительно кивнул.
Сейчас на саммите АТЭС в Шэньчжэне проходит трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Открытая часть встречи длилась 10 минут. После переговоры продолжились в закрытом формате. «Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую», — сказал Владимир Путин перед закрытой частью.
«Мы действительно делаем историю», — заявил Дональд Трамп во время открытой части. «Слишком часто прежние лидеры избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия... Мы выбираем другой курс. Исторический саммит дает нам шанс найти новые возможности и, надеюсь, создать лучшее будущее для всех нас», — сказал он.
«На фоне небывалых тектонических перемен глобального масштаба мир спокойным не назовешь, — сказал Си Цзиньпин. — В непогоду познается чувство долга. Как ведущие державы и постоянные члены Совета безопасности ООН наши три державы должны подать достойный пример, совместными усилиями отвечая на глобальные вызовы, сообща отставить мир и стабильность на планете, вносить еще более крупный вклад в дело прогресса человечества».