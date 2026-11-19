По оценке ЦБ, в третьем квартале банки компенсировали клиентам, пострадавшим от мошенников, свыше 520 млн руб., или 7,2% от общей суммы хищений. Регулятор уточнил, что мошенники в основном использовали методы социальной инженерии — на них пришлось 29,1 тыс. атак (рост на 1,82% год к году).