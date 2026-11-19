Банки РФ в третьем квартале предотвратили операции мошенников на 2,2 трлн рублей
По итогам третьего квартала банки отразили 15,7 млн попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов. Кредитные организации предотвратили мошеннические операции на 2,2 трлн руб., что на 14,1% больше по сравнению со вторым кварталом. Это следует из обзора Центробанка (ЦБ).
По оценке ЦБ, в третьем квартале банки компенсировали клиентам, пострадавшим от мошенников, свыше 520 млн руб., или 7,2% от общей суммы хищений. Регулятор уточнил, что мошенники в основном использовали методы социальной инженерии — на них пришлось 29,1 тыс. атак (рост на 1,82% год к году).
При этом резко снизилось количество фишинговых атак — на 58,69%, до 176 штук. Помимо этого проводились атаки с использованием вредоносного ПО (111 штук, рост на 30,59%) и DDoS-атаки (72 штуки, снижение на 15,29%).
По данным ЦБ, за первый квартал 2026-го клиенты лишились 7,4 млрд руб. Во втором квартале мошенники украли у россиян 252 млн руб. через банкоматы. Для защиты от мошеннических операций в банках создаются антифрод-системы. В пресс-службе ЦБ говорили, что мошенники, как правило, стараются перевести похищенные средства в наличные, чтобы разорвать цепочку платежей и обойти защиту.