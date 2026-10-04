Додик объявил о победе своей партии на выборах в Республике Сербской
Лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил о победе двух ее кандидатов на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ). По последним данным ЦИК, Саво Минич лидирует на выборах президента РС, а Желька Цвиянович — на выборах сербского члена президиума Боснии и Герцеговины.
Милорад Додик отметил, что СНСД с партнерами по коалиции сможет забрать две трети голосов в Национальном собрании РС. «Спасибо Дональду Трампу, который устранил этого ненавистного Байдена, спасибо также президенту Путину, который принял нас перед выборами»,— сказал он на пресс-конференции.
Жители Боснии и Герцеговины и Республики Сербской (входит в состав страны) выбирали президиум БиГ, состоящий из трех представителей бошняков-мусульман, сербов и хорватов (он выполняет функции коллективного президента страны), депутатов парламентов всех уровней, а также президента одного из двух государственных образований — Республики Сербской.
ЦИК страны обработал уже свыше 90% голосов. Явка составила 42%. Действующий премьер-министр РС Саво Минич лидирует с 52,13%. Желька Цвиянович набирает 55,34%. Кроме того, СНСД набирает уже 35% в Народную скупщину (парламента) РС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Босния идет c похорон на выборы».
Победа выдвинутых СНСД кандидатов дает Милораду Додику возможность сохранять влияние не через личное участие в голосовании, а через представителей партии на ключевых уровнях власти. Во время кампании он активно поддерживал Саво Минича и Жельку Цвиянович, хотя сам не значился ни в одном избирательном списке: его присутствие использовалось в агитации и на митингах кандидатов.
Для Республики Сербской избрание президента запускает механизм формирования исполнительной власти: новый президент должен назначить премьера. Без проведения таких выборов эксперты прогнозировали полный паралич власти и распад системы управления.
На уровне Боснии и Герцеговины победа кандидата СНСД сохраняет для партии отдельный канал влияния через сербское место в Президиуме, который выполняет функции коллективного президента страны. Еще в ноябре 2025 года отмечалось, что, несмотря на официальный уход из политики, Додик намерен сохранить контроль над Республикой Сербской.