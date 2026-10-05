Лула да Силва и Болсонару прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии

Луис Инасио Лула да Силва и Флавиу Болсонару прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Это следует из данных Высшего избирательного суда Бразилии (выполняет функции ЦИК). После обработки почти 99% бюллетеней господин Болносару набрал 47,28%, Лула да Силва — 44,87%.

Второй тур пройдет 25 октября. Голосование организуют, поскольку никто из кандидатов не набрал более 50%. Действующий президент Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. В случае победы он останется во главе государства на четвертый срок. Флавио Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, представляет Либеральную партию.

4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. В выборах президента всего участвуют 12 кандидатов. Проведенные в стране накануне голосования опросы показали, что действующий президент немного опережает по популярности своего главного оппонента.