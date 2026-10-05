Лула да Силва и Болсонару прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии
Луис Инасио Лула да Силва и Флавиу Болсонару прошли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Это следует из данных Высшего избирательного суда Бразилии (выполняет функции ЦИК). После обработки почти 99% бюллетеней господин Болносару набрал 47,28%, Лула да Силва — 44,87%.
Второй тур пройдет 25 октября. Голосование организуют, поскольку никто из кандидатов не набрал более 50%. Действующий президент Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. В случае победы он останется во главе государства на четвертый срок. Флавио Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, представляет Либеральную партию.
4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. В выборах президента всего участвуют 12 кандидатов. Проведенные в стране накануне голосования опросы показали, что действующий президент немного опережает по популярности своего главного оппонента.
Расклад перед повторным голосованием определяется разными опорными коалициями. В августе 2026 года вокруг Лулы да Силвы объединились семь левых партий, тогда как ключевыми спонсорами и медиаресурсами семьи Болсонару, по данным на 2 октября 2026 года, были бразильские протестантские церкви и поддерживающие их спонсоры.
Кандидатура Флавиу Болсонару при этом несет для правого лагеря риск внутреннего раскола: в декабре 2025 года сообщалось о возможном давлении со стороны части партии и бизнеса, симпатизирующих губернатору Сан-Паулу. Выбор между кандидатами имеет и внешнеэкономическое измерение: в случае победы Флавиу Болсонару намерен противодействовать дедолларизации, которую продвигает Лула да Силва.