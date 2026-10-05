Axios узнал об угрозе атаки на базу Фэрфорд со стороны Ирана
Axios: США отозвали бомбардировщики с Фэрфорда из-за угроз со стороны Ирана
Британская авиабаза Фэрфорд, которую используют военно-воздушные силы США, находилась под угрозой атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника.
Сегодня стало известно о том, что США в срочном порядке вывели с авиабазы 12 своих бомбардировщиков. Собеседник The New York Times сообщил, что такое решение было связано с новыми угрозами безопасности, которые взволновали военное руководство. Источник Axios сообщил, что угрозы исходили со стороны Ирана.
США отозвали свои бомбардировщики спустя неделю после попытки теракта на авиабазе. 27 сентября британская полиция задержала пятерых человек рядом с объектом. Их подозревали в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. Однако позднее подозреваемых отпустили под залог. Власти Великобритании допустили, что к инциденту может быть причастен Иран.
Авиабаза Фэрфорд имеет особое значение, поскольку является единственным объектом в Европе, который регулярно принимает стратегические бомбардировщики США. С весны 2026 года американские силы использовали эту базу для нанесения ударов по иранским ракетным позициям, связанным с атаками на суда в Ормузском проливе. Это напрямую связало площадку с операциями против Ирана.
После применения базы для бомбардировок 21 июля Корпус стражей исламской революции назвал ее законной целью, заявив, что любая база, используемая для вторжения на территорию Ирана, является законной целью. Таким образом, угроза безопасности относится не только к самолетам, но и к самому объекту, через который США ведут операции. При этом Иран отверг обвинения в причастности к подготовке атаки на авиабазу Фэрфорд.