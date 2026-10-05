Axios узнал об угрозе атаки на базу Фэрфорд со стороны Ирана

Британская авиабаза Фэрфорд, которую используют военно-воздушные силы США, находилась под угрозой атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника.

Сегодня стало известно о том, что США в срочном порядке вывели с авиабазы 12 своих бомбардировщиков. Собеседник The New York Times сообщил, что такое решение было связано с новыми угрозами безопасности, которые взволновали военное руководство. Источник Axios сообщил, что угрозы исходили со стороны Ирана.

США отозвали свои бомбардировщики спустя неделю после попытки теракта на авиабазе. 27 сентября британская полиция задержала пятерых человек рядом с объектом. Их подозревали в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. Однако позднее подозреваемых отпустили под залог. Власти Великобритании допустили, что к инциденту может быть причастен Иран.