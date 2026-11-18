Власти Японии сообщили о переговорах Путина и Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Их 30-минутный разговор состоялся после приветственного ужина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщило правительство Японии, передает Yomiuri.
Главы двух стран обсудили задержание российскими властями журналиста газеты Хоккайдо Симбун» Юки Имаи. Мужчину задержали в Сахалинской области. 13 октября Суд в Москве арестовал японца по делу о шпионаже. Премьер Японии призвала освободить его в ближайшее время.
Это первые переговоры господина Путина и госпожи Такаити с начала боевых действий на Украине в 2022 году. Стороны договорились продолжить общение на различных уровнях в будущем.