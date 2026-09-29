Всеобщая мобилизация объявлена

Центральное правительство Йемена объявило мобилизацию, чтобы остановить наступление боевиков радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы). О всеобщем воинском призыве сообщила 28 сентября Палата представителей — высший законодательный орган страны. В своем выступлении за три дня до этого глава Президентского руководящего совета (ПРС, орган центральных властей) Рашад аль-Алими заявил об острой нехватке личного состава в йеменской армии и необходимости его пополнения за счет мобилизованных. Это произошло на фоне продолжающихся атак хуситов, вышедших на побережье Красного моря в районе Баб-эль-Мандебского пролива и развивающих наступление на юге и востоке страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы движения «Ансар Аллах»

Фото: Ansar Allah Media Office / AP Бойцы движения «Ансар Аллах»

Фото: Ansar Allah Media Office / AP

Палата представителей Йемена 28 сентября одобрила запрос правительства об объявлении всеобщей мобилизации. Инициатива предполагает, что жители подконтрольных правительству районов Йемена «ради защиты республиканского строя и конституционной легитимности» массово пополнят ряды регулярной армии, которая с начала сентября отступает под натиском хуситов в прибрежных провинциях. Закон о всеобщей мобилизации вступает в силу с момента его оглашения и будет действовать до тех пор, пока хуситы не будут разгромлены.

С призывом пополнять ряды правительственной армии Рашад аль-Алими обратился к йеменцам 25 сентября.

«Я призываю наш великий народ к всеобщей мобилизации, сплочению вокруг своих вооруженных сил и органов безопасности, к вступлению в их ряды»,— заявил йеменский лидер.

Глава ПРС уточнил, что главная цель анонсированных мер — тотальное «восстановление государственных институтов и распространение суверенитета на всю национальную территорию», включая столицу Сану, захваченную хуситами еще в сентябре 2014 года.

Призыв господина аль-Алими был обращен не только к сторонникам международно признанного правительства. Лидер ПРС выразил надежду, что в рядах «Ансар Аллах» найдутся те, кто захочет перейти на сторону правительственной армии и лояльных правительству формирований. В связи с этим он объявил о подготовке масштабной амнистии, которая предполагает полное помилование и даже денежные выплаты боевикам и представителям политического крыла хуситов, которые перейдут на сторону центральных властей.

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В последние дни хуситы пытаются установить контроль над командными высотами в южных провинциях Лахдж и Таиз. Одновременно с этим отряды «Ансар Аллах» продолжают ожесточенные бои на восточном фронте, стягивая крупные силы к провинции Мариб — экономическому сердцу страны, где сосредоточены крупнейшие нефтегазовые месторождения. Правительственная армия, в свою очередь, при поддержке Саудовской Аравии пытается наращивать контрудары. Ее представители сообщили, что только за сутки правительственные силы провели 356 «точечных целевых операций» против хуситов, атаковав штабы и логистику повстанцев.

Как сообщила 28 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число погибших жителей Йемена после активизации конфликта в конце августа — начале сентября выросло до 838 человек.

По данным ВОЗ, число жертв продолжает расти примерно по 100 человек в день. При этом провинция Лахдж пока «остается самым тяжелым фронтом», рассказали в организации.

Ситуация в Йемене стала главной темой переговоров, состоявшихся вечером 28 сентября в Вашингтоне между госсекретарем Марко Рубио и прибывшим в США министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом. «Стороны затронули важность обеспечения безопасности навигации и свободы судоходства по международным морским коридорам, особенно в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах»,— сообщило саудовское дипломатическое ведомство в соцсети X.

Принц Фейсал и Марко Рубио также рассмотрели состояние отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном и пути их укрепления. Сообщалось, что с начала сентября Эр-Рияд, подвергшийся массированным обстрелам из Йемена, многократно запрашивал военную помощь у Вашингтона. Однако пока президент Дональд Трамп не принял окончательного решения, стоит ли ему возобновлять военную операцию против хуситов, которая была остановлена в мае 2025 года после достижения сепаратных договоренностей между США и «Ансар Аллах».

Нил Кербелов