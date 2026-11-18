Политолога Петра Милосердова исключили из перечня террористов и экстремистов
Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов политолога и политтехнолога Петра Милосердова, следует из материалов на сайте ведомства. Информацию «Ъ» подтвердил сам господин Милосердов. В 2019 году он был осужден по делу о создании экстремистского сообщества в Казахстане.
Политолог объяснил, что решение было ожидаемым, поскольку судимость была погашена в сентябре этого года. «Поэтому это все по законам, это ожидаемая история, как бы ничего удивительного»,— добавил он.
Нагатинский районный суд Москвы 29 мая 2019 года приговорил Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по статье о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1) УК. На свободу он вышел уже в сентябре — время нахождения в следственном изоляторе (с января 2018 года) было зачтено в срок лишения свободы.
Суд установил, что политолог был причастен к созданию в Казахстане экстремистского сообщества, целью которого было свержение конституционного строя. «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела писал, что вместе с националистом Александром Поткиным (Беловым) они организовывали в Казахстане тренинги по «проведению митингов и противодействию полиции». Сам господин Милосердов утверждал, что проводил социологическое исследование.
Петр Милосердов был членом КПРФ в середине 2000-х. На выборах в Госдуму 2003 года работал политтехнологом, в том числе на блок «Родина». В 2008 году избирался в муниципальное собрание Войковского района Москвы по списку КПРФ.