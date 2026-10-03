Правительственные силы Йемена ударили по позициям хуситов в Сане
Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена объявили о нанесенных ударах по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Сане. Об этом сообщил пресс-секретарь ВС Йемена Маджид аль-Нузайли.
«Наши вооруженные силы проводят наступательную операцию против законных жизненно важных военных целей в Сане»,— написал Маджид аль-Нузайли в X. По каким именно целям нанесены удары, он не уточнил.
Al Jazeera передает, что в столице раздалось несколько взрывов. По данным йеменских государственных СМИ, были атакованы объекты в районах Аль-Нахдайн и Джабаль-Аттан. Кроме того, правительственные войска направили подкрепление в провинцию Таиз.
Сана — столица Йемена, которую контролируют хуситы. Там расположены ключевые институты их власти, включая Верховный политический совет, параллельное правительство и штабы вооруженных сил. Официально международное сообщество, ООН и Лига арабских государств признают Аден на юге страны в качестве временной столицы.
К середине сентября хуситы взяли под контроль запад Йемена, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу — альтернативе заблокированному Ормузскому проливу. Как сообщал Reuters, вооруженные силы Йемена под руководством Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации планируют усилить наступление и атаковать позиции хуситов сразу на нескольких фронтах. Ключевая цель — оттеснить «Ансар Аллах» из западных регионов страны.
Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба за море подожгла Йемен».
Для заявленного наступления западное направление важно не только как территория: контроль над островами в Красном море дает возможность воздействовать на судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив. 14 сентября 2026 года сообщалось, что после ухода правительственного гарнизона архипелаг Ханиш полностью перешел под контроль «Ансар Аллах», а захват островов Зукар и Перим усилил возможности группировки по огневому контролю пролива, который она закрыла для военных и торговых кораблей, связанных с Саудовской Аравией.
Операция развивается на фоне фактического раздела Йемена: по состоянию на август 2026 года «Ансар Аллах» контролировало север страны и базировалось в Сане, а международно признанный Президентский руководящий совет удерживал юг и восток, опираясь на Аден и Эр-Рияд. Такое разделение сложилось в ходе гражданской войны, продолжающейся с 2014 года после захвата хуситами столицы.