Правительственные силы Йемена ударили по позициям хуситов в Сане

Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена объявили о нанесенных ударах по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Сане. Об этом сообщил пресс-секретарь ВС Йемена Маджид аль-Нузайли.

«Наши вооруженные силы проводят наступательную операцию против законных жизненно важных военных целей в Сане»,— написал Маджид аль-Нузайли в X. По каким именно целям нанесены удары, он не уточнил.

Al Jazeera передает, что в столице раздалось несколько взрывов. По данным йеменских государственных СМИ, были атакованы объекты в районах Аль-Нахдайн и Джабаль-Аттан. Кроме того, правительственные войска направили подкрепление в провинцию Таиз.

Сана — столица Йемена, которую контролируют хуситы. Там расположены ключевые институты их власти, включая Верховный политический совет, параллельное правительство и штабы вооруженных сил. Официально международное сообщество, ООН и Лига арабских государств признают Аден на юге страны в качестве временной столицы.

К середине сентября хуситы взяли под контроль запад Йемена, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу — альтернативе заблокированному Ормузскому проливу. Как сообщал Reuters, вооруженные силы Йемена под руководством Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации планируют усилить наступление и атаковать позиции хуситов сразу на нескольких фронтах. Ключевая цель — оттеснить «Ансар Аллах» из западных регионов страны.

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