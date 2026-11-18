Адвоката осудили как мошенника
Юрист получил шесть лет за попытку обмануть предпринимателя на 60 млн рублей
Мособлсуд изменил приговор адвокату Евгению Шумару и его помощнику Гору Чобаняну, признанным виновными в попытке похитить 60 млн руб. у предпринимателя Евгения Фридмана, обвиняемого в мошенничестве при поставках ИВЛ в подмосковные медучреждения. Ранее Шумар получил условный срок, а Чобанян — 2,5 года лишения свободы, в результате пересмотра приговора обоим назначено по шесть лет колонии.
Как стало известно “Ъ”, 17 ноября Мособлсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор Балашихинского горсуда, вынесенный председателю подмосковной коллегии адвокатов «ТактикПро» Евгению Шумару и его помощнику Гору Чобаняну. 31 августа 2026 года оба были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении находящегося в розыске предпринимателя Евгения Фридмана. Помощник адвоката получил реальный срок в виде двух с половиной лет лишения свободы, а Евгений Шумар отделался тремя годами условно.
Надзор посчитал, что назначенное обоим наказание не соответствует тяжести содеянного, и запросил каждому из осужденных по семь с половиной лет лишения свободы.
Суд согласился с тем, что приговор оказался необоснованно мягким,— Евгений Шумар и Гор Чобанян получили по шесть лет колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении адвоката и его помощника было возбуждено по заявлению представителя бизнесмена Евгения Фридмана. Последний, как рассказывал “Ъ”, с лета 2024 года является фигурантом расследуемого ГСУ ГУ МВД Московской области уголовного дела о мошенничестве при поставках в разгар пандемии медучреждениям Московской области аппаратов ИВЛ подконтрольным ему ООО «Сомете». Правоохранители считают, что медтехнику бизнесмен продавал по завышенным ценам, а кроме того, она якобы не соответствовала указанным в контрактах характеристикам. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценивает в 1,7 млрд руб. Своей вины в инкриминированном деянии бизнесмен не признает. В августе нынешнего года Евгения Фридмана Тверской суд Москвы заочно арестовал.
За юридической помощью к знакомому адвокату Шумару господин Фридман обратился после того, как в июне 2025 года, вскоре после его отъезда за границу, следователи провели обыск в его московской квартире. «Я рассчитывал именно на юридическую помощь, а после того как Евгений (Шумар.— “Ъ”) сообщил мне, что переговорил с сотрудниками ГСУ и там за 60 млн руб. готовы закрыть мое уголовное дело, я через своего представителя обратился в ФСБ»,— заявил “Ъ” Евгений Фридман.
Все дальнейшие события происходили под контролем чекистов.
В итоге выяснилось, что в полиции адвокат ни с кем ни о чем не договаривался, а полученные деньги вместе с вовлеченным в преступление Гором Чобаняном собирался присвоить.
20 октября 2025 года адвокат Шумар через своего помощника получил «аванс» в размере 5 млн руб. Оставшиеся 55 млн, из которых настоящими были лишь 100 тыс. руб., а остальное — «кукла», представитель Евгения Фридмана 11 ноября передал в офисе адвокатской коллегии Гору Чобаняну. По договоренности со своим шефом последний выбросил сумку с деньгами в окно, где ее забрал Евгений Шумар. Однако, обнаружив «куклу», адвокат бросил сумку и скрылся. В итоге защитника, который до начала адвокатской практики с 2002 по 2007 год работал следователем в Балашихинской горпрокуратуре, объявили в розыск, а Тверской суд Москвы его заочно арестовал. Впрочем, 12 декабря адвокат Шумар сам пришел к следователю, написав явку с повинной, и выдал полученный аванс в 5 млн руб.