20 октября 2025 года адвокат Шумар через своего помощника получил «аванс» в размере 5 млн руб. Оставшиеся 55 млн, из которых настоящими были лишь 100 тыс. руб., а остальное — «кукла», представитель Евгения Фридмана 11 ноября передал в офисе адвокатской коллегии Гору Чобаняну. По договоренности со своим шефом последний выбросил сумку с деньгами в окно, где ее забрал Евгений Шумар. Однако, обнаружив «куклу», адвокат бросил сумку и скрылся. В итоге защитника, который до начала адвокатской практики с 2002 по 2007 год работал следователем в Балашихинской горпрокуратуре, объявили в розыск, а Тверской суд Москвы его заочно арестовал. Впрочем, 12 декабря адвокат Шумар сам пришел к следователю, написав явку с повинной, и выдал полученный аванс в 5 млн руб.