Красны торги углами
Картина Кандинского продана за рекордные $85,5 млн
Картина Василия Кандинского «Акцентированные углы» стала самой дорогой из его работ, когда-либо проданных на аукционе. Анонимный покупатель приобрел абстрактное произведение 1922–1923 годов за $85,5 млн. Это почти в два раза выше предыдущего рекорда художника, установленного в 2023 году. Комментирует Ксения Воротынцева.
Василий Кандинский стабильно входит в топ самых дорогих художников из России — вместе с Казимиром Малевичем и Марком Ротко, американским живописцем, родившимся в Витебской губернии и в десятилетнем возрасте переехавшим в США. Картину «Акцентированные углы» (Betonte Ecken) Кандинский написал в немецком Веймаре, когда преподавал в легендарном Баухаусе. На вечерних торгах Christie’s, посвященных искусству XX века, она ушла за $74 млн, итоговая стоимость вместе с комиссией составила $85,5 млн.
Имя покупателя осталось неизвестным, а вот продавцом оказалась ливанско-американская семья Нахмад, обладающая внушительной коллекцией из 5 тыс. работ общей стоимостью $4 млрд. В том числе самым крупным частным собранием Пикассо (не считая, конечно, наследников самого художника).
«Акцентированные углы» семья Нахмад приобрела на Sotheby’s в Нью-Йорке в 1986 году за $1 млн. До этого полотно успело сменить несколько владельцев.
Впервые оно появилось на рынке в 1926 году на торгах в берлинском аукционном доме Якоба Хехта. Картина даже успела побывать в коллекции музея Соломона Гуггенхайма, продавшего ее в 1964 году за $62 тыс.
Предыдущий рекорд Кандинского датируется 2023 годом — тогда его картина «Мурнау с церковью II» (1910) была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за £37,2 млн ($44,8 млн). Незадолго до этого Музей ван Аббе в нидерландском Эйндховене вернул произведение наследникам берлинских коллекционеров Зигберта Самуэля и Йоханны Маргарет Штерн. Супруги приобрели полотно еще в 1920-е, но после прихода нацистов к власти вынуждены были расстаться с коллекцией. В музей работа Кандинского попала в 1951 году и лишь в 2022-м была передана 13 наследникам Штернов.
Чуть уступает ей по стоимости работа Кандинского «Пестрая жизнь» (1907), проданная совсем недавно, в октябре нынешнего года, на Christie’s за £31,56 млн (или $41,8 млн). Она тоже попала на рынок в результате реституции: изначально картина принадлежала голландским коллекционерам Эммануэлю и Хедвиг Левенштейн. В 1940 году она была выставлена на аукцион без их согласия и несколько раз переходила из рук в руки, пока в 1972 году ее не приобрел немецкий банк Bayerische Landesbank, передавший затем работу на долгосрочное хранение в мюнхенскую галерею Ленбаххаус. Лишь в 2023 году произведение вернули наследникам коллекционеров.
На той же ступени среди самых дорогих вещей Кандинского находится «Картина с белыми линиями», проданная в 2017 году на Sotheby’s за £33 млн ($41,8 млн). Примечательно, что с 1917 по предположительно 1974 год она находилась в России и даже хранилась в Музее живописной культуры на Волхонке, а потом в Третьяковской галерее. Как работа оказалась за рубежом, точно неизвестно — по некоторым данным, ее могли обменять на письма Владимира Ленина.
Вечерние торги искусства XX века Christie’s в Нью-Йорке прошли 17 ноября.
В число других примечательных лотов вошла картина Густава Климта «Лицльбергкеллер» (1915–1916), проданная за $82,3 млн. Интересно, что в 1997 году именно она установила ценовой рекорд для работ Климта, когда была продана на торгах Sotheby’s за $14,7 млн.
Правда, с тех пор копилка достижений художника существенно пополнилась: в ноябре прошлого года его «Портрет Элизабет Ледерер» ушел на Sotheby’s в Нью-Йорке за $236,4 млн.
Итоги вчерашних торгов включают в себя пейзажи Клода Моне и Джорджии О’Кифф, проданные за $25,9 млн и $4,9 млн соответственно. Работа Диего Риверы ушла за $9,9 млн, а скульптуры Жоана Миро и Огюста Родена — за $11,8 млн и $7,9 млн. Правда, некоторые лоты продать так и не удалось: в числе «неудачников» оказались Джексон Поллок с его серией из семи небольших живописных работ (оцененных в $7–9 млн), картина Амедео Модильяни ($5–7 млн) и холст Фернана Леже ($1,2–1,8 млн).