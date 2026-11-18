Чуть уступает ей по стоимости работа Кандинского «Пестрая жизнь» (1907), проданная совсем недавно, в октябре нынешнего года, на Christie’s за £31,56 млн (или $41,8 млн). Она тоже попала на рынок в результате реституции: изначально картина принадлежала голландским коллекционерам Эммануэлю и Хедвиг Левенштейн. В 1940 году она была выставлена на аукцион без их согласия и несколько раз переходила из рук в руки, пока в 1972 году ее не приобрел немецкий банк Bayerische Landesbank, передавший затем работу на долгосрочное хранение в мюнхенскую галерею Ленбаххаус. Лишь в 2023 году произведение вернули наследникам коллекционеров.