Саудовская Аравия готовит широкомасштабное наступление на хуситов

Саудовская Аравия в ближайшие недели планирует начать наступление на хуситов в Йемене. Рассматриваются несколько возможных вариантов действий, включая нанесение ударов сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц в странах региона Персидского залива и западных дипломатов.

Собеседники агентства сообщили, что в операции будут задействованы вооруженные силы Йемена под руководством Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации. В зависимости от масштаба операции, к наступлению могут быть привлечены более 100 тыс. йеменских военных. Источники Reuters также уточнили, что прямого участия союзников Саудовской Аравии в этих боевых действиях не ожидается.

Ключевая цель планируемого наступления — оттеснить хуситов, которые за последний месяц смогли взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседники агентства в регионе сообщают, что саудовская сторона не намерена вступать с хуситами в новые мирные переговоры, пока они контролируют пролив, и рассматривает два возможных варианта: узконаправленный удар в районе Баб-эль-Мандебского пролива или более широкое наступление, включающее скоординированные действия на нескольких фронтах в разных провинциях Йемена — Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами, идущий с 2014 года, резко обострился в июле: стороны снова начали обмениваться ударами и хуситы перешли в наступление. К середине сентября они закрепились на западе Йемена и взяли под контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив — важный морской путь в обход Ормузского пролива.

Алена Миклашевская