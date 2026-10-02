Саудовская Аравия готовит широкомасштабное наступление на хуситов
Саудовская Аравия в ближайшие недели планирует начать наступление на хуситов в Йемене. Рассматриваются несколько возможных вариантов действий, включая нанесение ударов сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц в странах региона Персидского залива и западных дипломатов.
Собеседники агентства сообщили, что в операции будут задействованы вооруженные силы Йемена под руководством Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации. В зависимости от масштаба операции, к наступлению могут быть привлечены более 100 тыс. йеменских военных. Источники Reuters также уточнили, что прямого участия союзников Саудовской Аравии в этих боевых действиях не ожидается.
Ключевая цель планируемого наступления — оттеснить хуситов, которые за последний месяц смогли взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседники агентства в регионе сообщают, что саудовская сторона не намерена вступать с хуситами в новые мирные переговоры, пока они контролируют пролив, и рассматривает два возможных варианта: узконаправленный удар в районе Баб-эль-Мандебского пролива или более широкое наступление, включающее скоординированные действия на нескольких фронтах в разных провинциях Йемена — Эль-Байда, Мариб, Таиз и Эль-Джауф.
Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами, идущий с 2014 года, резко обострился в июле: стороны снова начали обмениваться ударами и хуситы перешли в наступление. К середине сентября они закрепились на западе Йемена и взяли под контроль стратегический Баб-эль-Мандебский пролив — важный морской путь в обход Ормузского пролива.
Для Саудовской Аравии контроль над Баб-эль-Мандебским проливом означает возможность восстановить движение собственных нефтяных танкеров по маршруту, который хуситы ограничили односторонним запретом. После эскалации через пролив за один день прошло шесть торговых судов против 30 днем ранее, а саудовские танкеры начали экстренно переводить на другие направления.
Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом, а через Суэцкий канал — с Европой; по этому маршруту идет до 30% мировых контейнерных перевозок и около 9% морской транспортировки нефти. Нарушение движения заставляет суда обходить Африку, что увеличивает затраты и время, а обстрелы пролива уже связывались с ростом мировых цен на нефть.