Россия и Китай рассматривают возможность совместного производства вооружений
Россия и Китай рассматривают возможность совместного производства вооружений, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. По его словам, в будущем страны могут приступить к созданию образцов военной техники.
«Китайские партнеры все-таки являются именно партнерами, а не просто нашими очередными клиентами. И наше сотрудничество носит как раз именно поэтому стратегический характер. Потому что, как говорят, врагу оружие не продают», — сообщил господин Шугаев в интервью «Первому каналу» (цитата по «Интерфаксу»).
Несколько часов назад в интервью «ИС Вести» глава ФСВТС рассказал, что между Россией и Китаем уже есть утвержденная программа, согласно которой страны перейдут от прямых поставок вооружений к технологическому сотрудничеству в сфере противоракетной обороны (ПРО), ВМФ и космоса. Господин Шугаев отметил, что программа оценивается в «серьезные» финансовые суммы.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18-19 ноября в китайском Шэнчьжэне. Сегодня Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что они прошли в товарищеской обстановке.