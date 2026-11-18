Несколько часов назад в интервью «ИС Вести» глава ФСВТС рассказал, что между Россией и Китаем уже есть утвержденная программа, согласно которой страны перейдут от прямых поставок вооружений к технологическому сотрудничеству в сфере противоракетной обороны (ПРО), ВМФ и космоса. Господин Шугаев отметил, что программа оценивается в «серьезные» финансовые суммы.