Госдума поддерживает сбор биометрии в СИЗО без согласия обвиняемых
Госдума 18 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий ФСИН собирать, обрабатывать и хранить биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия.
Сейчас закон «О персональных данных» уже позволяет ФСИН собирать биометрию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия при «осуществлении правосудия» (в том числе для контроля за передвижением осужденных). При этом для сбора таких данных у граждан все же берут письменное согласие. Полученную информацию используют, например, для пропуска обвиняемых в здания, для «оперативного реагирования» на возможные нарушения, для недопущения побегов и исключения возможности подмены осужденных при явке, говорится в материалах к поправкам.
Выступая в Госдуме, заместитель главы Минюста Елена Ардабьева сообщила, что 450 исправительных учреждений сегодня уже собирают и обрабатывают биометрические данные. Сейчас в распоряжении ФСИН 746 единиц соответствующей техники, из них 473 используются в колониях, 266 — в СИЗО и 7 — в исправительных центрах, добавила она. Принятие законопроекта, по задумке Минюста, позволит создать единую ведомственную базу ФСИН, которая будет использовать данные для «обеспечения безопасности и предотвращения случаев противоправных действий».
В январе 2026 года законопроект обсуждался на regulation.gov.ru. В пояснительной записке к нему говорилось, что ФСИН будет использовать биометрические данные не только до прибытия граждан в исправительные учреждения, но и после их освобождения из мест лишения свободы. В тексте редакции, внесенной правительством в Госдуму, и в пояснительных материалах об этих планах уже не говорится. В ходе рассмотрения проекта в первом чтении депутат Михаил Курбатов («Новые люди») поинтересовался, в течение какого времени ФСИН будет хранить биометрические данные человека, если его статус изменится (например, с него снимут обвинение или выпустят из места лишения свободы). Елена Ардабьева пообещала, что данные будут уничтожаться «по достижении целей обработки».