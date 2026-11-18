В январе 2026 года законопроект обсуждался на regulation.gov.ru. В пояснительной записке к нему говорилось, что ФСИН будет использовать биометрические данные не только до прибытия граждан в исправительные учреждения, но и после их освобождения из мест лишения свободы. В тексте редакции, внесенной правительством в Госдуму, и в пояснительных материалах об этих планах уже не говорится. В ходе рассмотрения проекта в первом чтении депутат Михаил Курбатов («Новые люди») поинтересовался, в течение какого времени ФСИН будет хранить биометрические данные человека, если его статус изменится (например, с него снимут обвинение или выпустят из места лишения свободы). Елена Ардабьева пообещала, что данные будут уничтожаться «по достижении целей обработки».