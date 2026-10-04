Главные новости к утру 4 октября

Россия оказывала прямую дипломатическую помощь Ирану в условиях конфликта с США. Об этом рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в эфире иранского Гостелерадио. Он назвал отношения между Ираном и Россией стратегическими и отметил, что они находятся на «беспрецедентно высоком уровне».

На подлете к Москве силы ПВО сбили шесть беспилотников. За ночь ограничения вводили в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково.

Двоих членов иранской делегации выдворили из США после того, как американские власти дважды попросили их покинуть страну после Генассамблеи ООН. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном. По его словам, конфликт может завершиться «по-хорошему или по-плохому».

Партия премьера-министра Латвии Андриса Курбергса «Объединенный список» набрала более 35% на выборах в 15-й сейм.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашли в квартире на Жулебинском бульваре в Москве.