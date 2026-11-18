«Вы сейчас сами сказали: "встреча состоялась за закрытыми дверьми". Она носила официальный характер, и были рассмотрены все наиболее важные, наиболее острые вопросы международной и региональной повестки»,— сказал господин Ушаков. Он добавил, что беседа была содержательной и полезной как для России, так и для Китая.