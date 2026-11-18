Путин и Си Цзиньпин обсудили переговоры в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах трехсторонние встречи по украинскому конфликту в Абу-Даби. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Вы сейчас сами сказали: "встреча состоялась за закрытыми дверьми". Она носила официальный характер, и были рассмотрены все наиболее важные, наиболее острые вопросы международной и региональной повестки»,— сказал господин Ушаков. Он добавил, что беседа была содержательной и полезной как для России, так и для Китая.
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэнчьжэне. Сначала главы двух стран провели переговоры в широком формате. Позднее они продолжили обсуждения во время делового завтрака.