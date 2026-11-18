Совет директоров Альфа-банка рекомендовал дивиденды
Совет директоров Альфа-банка рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 8 млрд руб.
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 135,62 руб. Право на получение выплат получат акционеры по состоянию на 15 декабря 2026 года, выплаты пройдут в денежной форме.
Как сообщается в материалах на сайте раскрытия информации, решение принято советом директоров на заочном голосовании, в котором участвовали 100% избранного состава. Общее собрание акционеров пройдет 3 декабря.