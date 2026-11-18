Серебро впервые с сентября 2025 года приблизилось к $45 за унцию
Биржевая цена на серебро опускалась до минимума c сентября 2025 года — ниже $45 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex. По состоянию на 18:00 мск стоимость декабрьских фьючерсов составила $45,16 за тройскую унцию, снизившись на 4,6% относительно предыдущего закрытия.
В 17:42 мск стоимость серебра опустилась на 5,02%, до $44,98 за тройскую унцию. В качестве основных причин выступают укрепление доллара США, повышение доходности облигаций и ожидание повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в конце этого года, пишет Trading Economics. Дополнительное давление на цены оказывает ослабление промышленного спроса на серебро, считают аналитики.